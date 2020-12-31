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【Ark Invest】女股神Cathie Wood斥逾2億加倉騰訊、阿里　此前曾於「拆股後低位」撈底Tesla

股市 00:20 2020/12/31

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科技女股神Cathie Wood旗下基金斥逾2億元增持騰訊、阿里。

近期港股龍頭騰訊 （00700） 及阿里巴巴 （09988） 因為監管風波股價承壓。然而，由「科技女股神」的Cathie Wood掌舵的數隻主動型ETF紛紛在周二（29日）加倉，趁低吸納騰訊及阿里。其中，主動型ETF基金Ark Fintech Innovation ETF周二買入18萬股騰訊ADR，佔ETF整體持倉0.65%；並同時買入了1.87萬股阿里巴巴（美︰BABA）美股，佔整體持倉約0.23%。

Cathie Wood為基金公司Ark Investment創辦人，公司旗下多隻科技股ETF向來深受投資者歡迎。Cathie Wood本身為Tesla（美︰TSLA）長期支持者，早於數年前已買入Tesla，並稱其股價被低估，更曾經2018年勸說馬斯克（Elon Musk）放棄私有化的決定。

今年9月Tesla拆股後，股價一度於9月8日跌至329.88美元，為拆股後低位。而Ark Invest旗下正好於當日開始加倉Tesla股票。雖然交易紀錄未有不會披露其具體交易價，但從時間點來看，Cathie Wood確實成功地在近期「拆股以來的最低點」撈底Tesla。

按照交易紀錄，周二ARKF、ARKQ及ARKW均買入了騰訊ADR，以當日ADR收市價69.86美元計算，增持規模相當於2469.9萬美元，折合相當於約1.9億港元。阿里周二美股收市價為236.26美元，即相當於ARKF斥資442萬美元（3447.9萬港元）增持。

相關文章︰女股神Cathie Wood：5大科技顛覆全球經濟　標普過半成分股面臨危機

【美股焦點】Tesla獲ARK Invest基金趁低增持 股價漲6%

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編輯︰侯景成

 

 

香港股票 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 阿里巴巴

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