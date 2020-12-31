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【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選

股樓投資 09:01 2020/12/31

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屯赤隧道於上周日（27日）正式開通，加上屯門南延線效應下，近來不少看好屯門區內發展潛力的準買家，也加快入市步伐。以下介紹的放盤，位於屯門邁亞美海灣，單位為2房間隔，業主叫價640萬元。

【買家趕入市】長情業主1820萬沽太古城罕有則王 單位31年間升幅多到嚇你一跳，詳見【下一頁

屯門碼頭區一眾私人屋苑中，邁亞美海灣的設計最為獨特，各座大廈呈波浪形排列，半數單位坐擁海景，難怪屋苑成為屯門南指標屋苑代表。位於湖翠路268號的邁亞美海灣設有6座，提供1,272個單位，實用面積由398呎至1,183呎，由2房至套3房。

【上車之選】想做業主但首期唔多點樣輕鬆上車? 屯門公屋良景邨單位補埋地價都係200萬，詳見【下一頁

此放盤單位位於6座高層E室，單位實用面積447平方呎，叫價640萬元，每呎叫價14,318元，單位座擁西南全海景，客廳十分實用，為屋苑罕有放盤，而且設有雅緻裝修，購入後可即入住，首置人士也可承做九成按揭。

以下為單位相片：

    點擊圖片放大
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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門邁亞美海灣6座高層E室(物業編號：AN213751)
 
實用面積： 447平方呎
間隔： 2房
叫價： 640萬元
賣點：
  • 西南全海
  • 實用長廳
  • 屋苑罕有放盤
  • 設有雅緻裝修，購入後可即入住
  • 首置人士可承做九成按揭
  • 具南延線及屯赤隧道公路升值效應

 

有關以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3o2ieAG

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍


 

邁亞美海灣 放盤 私人屋苑 屯門區

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