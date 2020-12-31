【筍盤推介】 罕有向西南放盤擁超靚海景 可做九按上車之選

屯赤隧道於上周日（27日）正式開通，加上屯門南延線效應下，近來不少看好屯門區內發展潛力的準買家，也加快入市步伐。以下介紹的放盤，位於屯門邁亞美海灣，單位為2房間隔，業主叫價640萬元。

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屯門碼頭區一眾私人屋苑中，邁亞美海灣的設計最為獨特，各座大廈呈波浪形排列，半數單位坐擁海景，難怪屋苑成為屯門南指標屋苑代表。位於湖翠路268號的邁亞美海灣設有6座，提供1,272個單位，實用面積由398呎至1,183呎，由2房至套3房。

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此放盤單位位於6座高層E室，單位實用面積447平方呎，叫價640萬元，每呎叫價14,318元，單位座擁西南全海景，客廳十分實用，為屋苑罕有放盤，而且設有雅緻裝修，購入後可即入住，首置人士也可承做九成按揭。

以下為單位相片：

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 屯門邁亞美海灣6座高層E室(物業編號：AN213751)

實用面積： 447平方呎 間隔： 2房 叫價： 640萬元 賣點： 西南全海

實用長廳

屋苑罕有放盤

設有雅緻裝修，購入後可即入住

首置人士可承做九成按揭

具南延線及屯赤隧道公路升值效應

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https://bit.ly/3o2ieAG

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

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記者：陳詠妍



