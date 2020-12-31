【疫情新常態】善用數據分析　助金融保險業制定防欺詐機制

網上消費及電子交易數量在疫情下與日俱增，雖為香港金融服務業帶來機遇，但亦令欺詐份子有機可乘。有國際調查機構分析，本港不同行業的疑似詐騙行為在全球疫情爆發前後的變化，香港金融服務業面對的疑似詐騙案急劇上升六成，反觀同期在全球相關業界中只有約一成的升幅。



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當中，金融機構及銀行成為網絡罪犯的攻擊目標，不法分子透過帳戶侵權、無卡支付欺詐及錢騾活動等方式謀取暴利。而業界為提升客戶體驗，簡化由申請、審核至成交的流程，令交易風險大增。另一方面，疫情令本港失業率達16年高位，不少市民向保險公司尋求相關保障，甚至有不法之徒透過保險賠償欺詐。

啟動3防欺詐機制

金融防欺詐從交易、申請、信用風險到反洗錢環環相扣，金融服務業可利用進階分析（Advanced Analytics）、人工智能（AI）及機器學習（Machine Learning），結合公司業務營運規則，啟動以下防欺詐機制：



實時監測系統：由帳戶的提存匯轉、申請開戶，到每項交易活動及信用卡風險審查，涵蓋客戶與銀行的每一個接觸點，即時及準確地偵測可疑交易活動。

即時風險評分：將業務規則結合AI和機器學習模型，開發即時風險評分系統，計算帳戶活動風險指數，當檢測出可疑活動，便可立即中斷帳戶交易，或轉介個案至調查人員跟進。

欺詐關聯網絡視覺化圖表：透過分析客戶、帳戶、交易等數據，迅速組成與欺詐相關的潛在網絡，並轉化數據為圖表，讓調查人員進行分析，加快審查進度，並深入掌握潛在的欺詐手法。



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同時，保險業界的賠償審核一直缺乏系統化分析，只能依賴長期經驗判斷賠償個案可疑度，在疫情下正面對更高的賠償欺詐風險。而透過AI建立各類風險評估及客戶分析，保險公司便能作出更精準的判斷，減低誤賠及欺詐風險。例如，台灣新光人壽與SAS共同合作設置的「理賠防欺詐風險預測系統」，在一年內提高了15% 的欺詐破案率。透過詳盡分析市場環境及保險從業員的行為數據，系統縮短調查賠償個案的時間，判斷出如內部欺詐及保費侵佔等犯罪行為。

面對瞬息萬變的數碼新時代，金融服務及保險業亦迅速發展，金管局因而重點推動RegTech，致力透過科技提升監管及合規效益。金融機構、銀行及保險公司應與值得信賴、並擁有相關經驗及人才的科技供應商合作，方可有效利用最新科技以配合監管要求，偵測可疑活動，減低欺詐風險，把握新常態下的機遇。