【教育積木人@iM網欄】讓孩子的能力「被看見」：與孩子共構屬於自己的舞台

最近觀看《全民造星 III》，見到一班青年人追夢，不斷突破，於舞台上綻放光彩的歷程，讓筆者勾起一位輔導個案的成長經歷。他現時是一位很有熱誠的註冊護士，現職於公營醫院，並有志再到外國進修，推動輔助醫療的發展。很難想像於中學時期的他是老師們的「眼中釘」。當時這位男生，於中一初期就已經能夠成為老師們的「焦點」，可想而知他有多麼的不得了，上課時「夭心夭肺」，功課做得「甩甩漏漏」，更不用說他驚人由尾數上「第一」的成績。

初次接觸這位學生時，就感受到他的「生命力」。當時邀請他坐下，他立即盤起了腳，將左手繞着椅背，仰着頭，腰背後傾，完美地呈現「講數」的場景。他的第一句說話：「呀 Sir，你又黎鬧我呀？知嫁啦！要努力讀書呀嗎！夠嫁啦，你慳返啖氣啦！我都係讀唔到嫁啦！」這句說話帶點憤怒及無奈，似乎同樣說話已經聽過千萬片。當然，我立即表明立場：不是怪責，而是來聆聽他的故事。一番唇舌，最終他明白我的原意，慢慢細說他的人生故事。

自小他都活在委屈、不被重視、不被接納的環境中。他一直都要在世人訂下的「標準」之中掙扎求存。他認為學業成績優異是學校定義個人成就的唯一「標準」，可惜從小學開始，他的成績都未如理想。尤記得小學初期默書的成績只有20-30分，於是他決心努力改善，及後成績不斷進步，由20-30分，到40分，到50分，正當他為自己的努力而高興時，卻換來老師在家長日的批評，直斥他仍未達到老師所謂60分的及格要求，完美地打倒他在過往一段日子所默默付出的努力。他發現老師原來只重視分數，對於他所付出的努力和持續的進步皆視而不見。

另一邊廂，在最親密的家庭中，他就要滿足家人的求勝心，以表兄弟姊妹的成就作比較，而自己卻總是被家人狠狠地比下去。例如當自己的成績比表弟妹強時，家人就會用「藝術較弱」將自己比下去。當自己運動比他們強時，就用「成績較弱」的說法拉倒。總之，無論自己有任何「小成就」，大家都會「視若無睹」，反過來卻總被揶揄自己有什麼不足，自己就是「 一文不值」，無論怎樣努力都只是「比下去」，是「輸家」。

一位年紀小小的男生，承受這份累積已久的負面評價，難怪當他升中後，會呈現出既憤怒，卻又無力、無助的表現。想到過去他每一次嘗試「力求進步」，只換來四方八面的批評，我也明白他為何會無心向學。他的經歷讓我想起心理學家 Martin Seligman所提出的習得性無助論述（Learned Helplessness）。簡單來說，當一個人持續經歷「做又死，唔做又死」的情況，這樣會使人覺得成敗得失都不能自控，從而產生一種無助感。當人認為事件既然無法控制，久而久之，人就會完全放棄作出改變，出現大家眼中所見「拚䠋」的情況。

幸好，他的故事並非到此完結。在面談過程中發現，他分享自己會於閒暇時研究急救相關資料，我便打蛇隨棍上，讓他意識到自己於急救方面的興趣和能力，並且持續鼓勵他學習及進修相關課程。當他升讀高中時，更將其角色轉化，由學校急救服務的提供者，到急救的小導師，由他自主設計課堂，將已有的急救知識分享給同學。教師和同學們對他的教學讚口不絕，他於過程中發現到自己的能力，而這能力，是一點一滴地累積得到，並完全可以由自己操控。同時，他意識到若要將自己急救水平提升到更高的層次，自己的學術水平都要有一定的基礎。自此，他為自己找到努力的理由，並用心求學，從以往的最尾，到名列前茅，最終考上自己心儀的護理學，畢業後亦順利以護士作為職業。

當他找到那個能讓他發熱發亮的舞台，他的生涯就變得不一樣。回顧這個案的成長經驗，我更確信孩子的學業固然重要，但經歷也不容忽視。教師和家長若只按著僵化和單一的「標準」來看待孩子的成長，將教育視作機器，換來的只是倒模的「成功孩子」。事實上，每一位孩子都有不同的強弱項，正正是有這些不同，才會見到每人的獨特性。既然每人都有獨特之處，教育更需要變得人性化，因材施教，藉以點燃每位孩子的多元潛能。我亦相信只要每位孩子都有一個能夠展現自己能力的舞台，讓他們的才華能夠「被看見」，從中「發現」、「發展」和「發揮」自己的潛能，每人都能夠在社會不同的位置，綻放自己的光彩，讓社會變得多元，充滿色彩，充滿希望。

備註：基於輔導員專業守則，個案部分內容已作出調整，以保障個案私隱。

作者_教育積木人──彭樂謙、黎韻賢簡介 兩位資深教育工作者及學校輔導員，相信教育、輔導及心理學的理論，都可以如積木一樣好玩。從小朋友的成長，到教育體系各層面，都可以由學生、家長及學校共同建構， 只要有創意，就有新點子，教育無邊際，信念盡發揮！ 彭樂謙 Keith Pang 註冊學校輔導員、註冊教師、認證LEGO® SERIOUS PLAY®引導師，曾於中小學及大學工作，並曾撰寫生涯規劃、照顧特殊學習需要教材套及學校輔導教材。 黎韻賢Mandy Lai 註冊教師，曾任職於中學及大學，並製作教材套協助幼稚園學生學習社交及情緒，亦曾籌辦跨障別（即混合視障、聽障、心理障礙及肢體障礙人士）的大型戲劇演出。

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