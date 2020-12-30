【無人機】美航空局落實新法規 無人機操控員需提供Remote ID

美國聯邦航空管理局（FAA）於28日落實了無人機的新規定，將首次允許小型商用無人機在有人的上空短距離飛行，以及在晚間行駛，小型無人機還將在有限的條件下飛越行駛中的車輛。

與先前擬議的草案不同的是，無人機操控員還必須提供遠程身份識別系統（Remote ID），並在受到嫌疑時隨時可以展示。這項新法規適用於使用無人機工作或作商業用途的無人機操控員，FAA表示，現時已經向當局註冊的無人機多達170萬架，以及超過203,000名無人機操控員。

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去年，UPS和Wing（Google的姊妹公司）成為首批獲得FAA批准營運無人機航空公司。八月份，亞馬遜亦成功獲批，更設定了在下單後30分鐘或更短時間內完成無人機送遞服務。

在新的FAA規則下，小型無人機必須配備防撞燈和其他技術，以能遠程識別飛機及其操控員。其次，操控員不需每兩年進行一次面對面的培訓測試，能夠在網上完成測試。

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責任編輯：梁翠麗