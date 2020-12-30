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【港元定期存款】港元定存5.2厘破頂息最後召集 中資大行將撤高息王

Hot Talk 23:46 2020/12/30

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工銀亞洲預告，手機銀行3人行「e開戶」的5.2厘息，到期不再順延。

追息族注意，冠絕全城3個月港元定存年息5.2厘最後召集，因工銀亞洲已預告，旗下3個月港元定存年息分別享5.2厘及4.2厘，今天（12月31日）到期後不再續期。這間中資大行於去年多招齊發，先後猛推破頂息，包括早自去年9月12日新推手機銀行「e開戶」，3個月享4.2厘；入場費低見1,000元。

其後工銀亞洲於今年9月初加碼着數，再推破頂的超高息，更達5.2厘，但玩法較另類，名為「3人同行」優惠，可獲加額外年利率1厘，主要針對全新的指定理財戶，再推介兩名新客，在原本已有3個月港元定存享4.2厘，獲加至5.2厘，以門檻8萬元計，令「3人同行」全期可賺息1,040元；及至11月6日更加推100個名額，優惠至今年底。

港元定存「破頂息」優惠即將完結，可按下圖了解最新港元息率

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工銀亞洲公關今晚回應本報查詢指，手機銀行「e開戶」推廣活動的優惠期將於本周四（2020年12月31日）屆滿；有關新一輪「e開戶」的最新推廣及優惠，將適時予以公布。

要是工銀亞洲把超逾一年的特高息下架，換言之，自本周五（1月1日）起，3個月的「高息王」快將由虛擬銀行富融的5厘取代。

作為本港第8間虛擬銀行的富融，冬至日（12月21日）正式開業，客戶首筆存款享優惠，以上限3.8萬元計，3個月全期賺息475元；名額4萬個，至明年2月1日止。

此外，2020年倒數，正當年尾之際，今天再有兩行追趕削息的尾班車，包括原本於昨天（12月29日）逆市「獨加」的大新 （02356） ；今天又掉頭減3個月年息0.1厘，新息率至0.7厘。招商永隆更3連減。

目前半年及一年存息，則以天星居首，當中6個月期報1.05厘，一年長息為0.8厘。

專家預計下周已是跨年，惟相信一眾銀行暫仍處於遏息休戰期，靜觀疫苗能否有效殲滅變種的病毒，以致經濟復甦狀況，明年初才謀靜而後動。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : 港元定期存款

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