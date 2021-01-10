【和寵物一起走過的日子@iM網欄】帶主子出走の寵物移民「亞洲及大西洋總結篇」

▲ 找負責任的移民公司非常重要，上星期因英國變種病毒影響航班延遲到清晨7點，我們也零晨3點送客人的狗狗到機場。

續前幾篇介紹過台灣、日本、星加坡、英國、美國和加拿大，總結篇將追加泰國和澳洲寵物移民的要求及手續，最後將會總結一下不同國家的所需時間及要求，希望可以令大家更容易作出移民計劃。

▲ 這隻狗狗將要和主人一齊到泰國生活了(心)

＜泰國＞

所需準備時間︰3-5個月

入境隔離時間︰4天 ﹛一般情況接受居家隔離﹜

泰國所需的要求也是植入國際認可的晶片、指定期限內寵物需要接受防疫注射及瘋狗症疫苗注射。而我想強調的是申請泰國的文件要求有點特別，他們有一堆要求申請人提供的文件，當中最特別的是需要你寵物正面清晰的顏色相片，相信在泰國做審批文件的員工每天都會看到很多有趣的寵物相片。言歸正傳，泰國還要求主人的護照、有指定所需資料的健康證明、針卡記錄等。另外因泰國接受貨運寵物或客運寵物，緊記動物隔離區的位置將有所不同。

▲ 記得查清楚不同國家和航空公司對飛機箱內物品的要求，例如用什麼容器裝飲用水給寵物。

＜澳洲＞

所需準備時間︰7-9個月

入境隔離時間︰10天

澳洲將會是我所介紹的地方當中移民手續最繁複的一國，和亞洲篇時我所介紹的日本和台灣有一半相同。澳洲的最基本要求是植入國際認可的晶片、指定期限內寵物需要接受防疫注射及瘋狗症疫苗注射，之後需要等30日後抽血寄到澳洲認可的檢測中心化驗，檢測的結果大過或等於0.5IU/ml就符合要求，而報告將由血液樣本到達化驗室當日計起180天-24個月內有效。除此之外出發約60天前申請澳洲入口許可證時還要求政府認可獸醫簽出瘋狗症疫苗注射及報告證明宣言、診斷證明書及網上申請表等。

當收到澳洲入口許可證你需要立即預定隔離中心，而所有寵物只可以由墨爾本國際機場入口並在指定政府隔離中心內隔離10天。之後出發前21-45日內亦需要通過一系列的疫症測驗例如牛痺熱等，再在出發前14和5天時杜虫及5天時再由政府認可獸醫簽發兩份不同要求的健康證明書才可出發。

▲ 不同國家的申請概括

＜總結＞

其實差不多所有國家也要求寵物植入國際認可的晶片、指定期限內寵物需要接受防疫注射及瘋狗症疫苗注射，以上圖表將總括不同熱門國家的寵物入口概括，希望大家在選擇不同寵物移民公司時不要只留意公司的相關介紹，或是盲目信任認為大公司就是好的概念，筆者覺得最重要是跟進的人員是否真的熱愛寵物，是否真的會為你和寵物作出最適合的安排，近這一年的客人當中也接收過不少因之前的寵物移民公司出錯而需要全家延期出發的案例，又或是上機當天文件有誤但寵物移民公司職員失去聯絡，希望主人和毛孩每一家人都順順利利，如有任何關於寵物移民的查詢歡迎Facebook或Instagram聯絡我，下篇見！

▲ 清楚每一個國家所需要的文件非常重要，否則到機場當天才發現文件出問題就未必有足夠時間補救。

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