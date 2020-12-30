【新股IPO】現代中藥1643周四招股　一手入場費4454元

▲ 現代中藥（01643）周四起招股，一手（3000股）入場費4454.4元。

現代中藥 （01643） 周四起至下周四（1月7日）招股，招股價介乎每股0.92元至1.47元，一手（3000股）入場費4454.4元；計劃全球發售1.5億股，國際配售佔90%，香港公開發售佔10%，集資最多2.2億元。現代中藥預計1月15日掛牌，東吳證券為獨家保薦人。

現代中藥主要從事生產中成藥，在中國提供中老年人士使用的非處方藥及處方藥，截止12月21日，集團擁有 59 種中成藥產品，主要產品用於治療或舒緩補氣補血類、心腦血管類、消化系統類、婦科類之不適症狀。

現代中藥表示，新冠病毒為集團帶來新業務機會，集團銷量增長最高的两种產品為加味藿香正氣丸及清瘟解毒丸，兩種產品被認為擁有治療新冠病毒的病徵或相似病症的目標療效。

集團披露2017年至2019年財務數據，期間純利分別錄得2588萬元、4824萬元、4624萬元、5277萬元。收入分別為1.06億元、1.73億元、2.18億元。

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編輯：陳華