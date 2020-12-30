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【新冠疫情】美國疫情數字屢創新高 賀錦麗公開接種疫苗

環球政經 20:51 2020/12/30

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美國新冠疫情踏入嚴冬後絲毫沒有減弱的跡象，周二（12月29日）全美錄得破紀錄的3700宗死亡個案，而全國因新冠而留醫的病人亦達到12萬4千人的新高。另外周二美國一共新增25萬人確診新冠肺炎，令總確診人數達到1997萬，接近2000萬人大關。

【新冠疫情】美國護士接種疫苗後仍然感染新冠 專家：疫苗需一至兩周才見效【下一頁

在疫情較嚴重的加州，洛杉磯郡的住院人數已達7200人，比兩個月前上升了1000%，一些醫院的氧氣瓶將近耗盡。而在疫情急劇惡化的德州，入院人數亦達破紀錄的1萬1000多人，喬治亞州則宣布興建臨時醫院應對疫情。有專家以「如海嘯般」形容這一波疫情，指出因12月的感恩節及聖誕節假期促使人們出遊和聚會，導致如今局面，並警告接下來的情況只會更嚴重。來自喬治華盛頓大學（George Washington Uni.）的藥劑學教授雷內爾（Dr. Jonathan Reiner）預測明年首季的疫情將會更嚴峻：「接下來每天的死亡人數可能維持在每天3000人，甚至更多，或許到2月份我們才會見到一絲曙光。」

【新冠肺炎】美國現首宗新冠變種病毒個案　患者未有外遊紀錄恐已現社區傳播 【下一頁

美國在12月中已展開全國疫苗接種方案，原先計劃在2020年底前為2000萬人接種新冠疫苗，但目前只有210萬人完成接種第一劑。擔任候任總統拜登（Joe Biden）的過渡新冠應變小組成員的岡德（Dr. Celine Gounder）對現時分發疫苗的速度感到不可接受，認為現任政府有責任加快步伐。現任總統特朗普（Donald Trump）的部門表示人數無法達標是因為更新數據的速度緩慢。美國國家過敏和傳染病研究所 （NIAID）所長福奇（Anthony Fauci）則認為就算數據更新得再緩慢，也不能掩蓋目前接種人數遠遠落後目標的事實：「這不是我們想要的數字，就算數據有差異，能差這麼多嗎？（How much undercount could it be）」

候任副總統賀錦麗（Kamala Harris）周二在電視直播前接種首劑莫德納（Moderna）疫苗，並呼籲民眾盡快接種。「這很容易。」賀錦麗形容注射疫苗過程不太痛（relatively painless），而且很快跟很安全。「我相信科學家們，因此我呼籲大家，當輪到你時請接種疫苗。」她的丈夫亦已接種莫德納疫苗。

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撰文 : 張健兒

疫情 特朗普 賀錦麗 拜登 洛杉磯 加利福尼亞 美國 德克薩斯 疫苗 新冠肺炎

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