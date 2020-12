【新冠疫情】美國疫情數字屢創新高 賀錦麗公開接種疫苗

美國新冠疫情踏入嚴冬後絲毫沒有減弱的跡象,周二(12月29日)全美錄得破紀錄的3700宗死亡個案,而全國因新冠而留醫的病人亦達到12萬4千人的新高。另外周二美國一共新增25萬人確診新冠肺炎,令總確診人數達到1997萬,接近2000萬人大關。

【新冠疫情】美國護士接種疫苗後仍然感染新冠 專家:疫苗需一至兩周才見效【下一頁】

在疫情較嚴重的加州,洛杉磯郡的住院人數已達7200人,比兩個月前上升了1000%,一些醫院的氧氣瓶將近耗盡。而在疫情急劇惡化的德州,入院人數亦達破紀錄的1萬1000多人,喬治亞州則宣布興建臨時醫院應對疫情。有專家以「如海嘯般」形容這一波疫情,指出因12月的感恩節及聖誕節假期促使人們出遊和聚會,導致如今局面,並警告接下來的情況只會更嚴重。來自喬治華盛頓大學(George Washington Uni.)的藥劑學教授雷內爾(Dr. Jonathan Reiner)預測明年首季的疫情將會更嚴峻:「接下來每天的死亡人數可能維持在每天3000人,甚至更多,或許到2月份我們才會見到一絲曙光。」

【新冠肺炎】美國現首宗新冠變種病毒個案 患者未有外遊紀錄恐已現社區傳播 【下一頁】

美國在12月中已展開全國疫苗接種方案,原先計劃在2020年底前為2000萬人接種新冠疫苗,但目前只有210萬人完成接種第一劑。擔任候任總統拜登(Joe Biden)的過渡新冠應變小組成員的岡德(Dr. Celine Gounder)對現時分發疫苗的速度感到不可接受,認為現任政府有責任加快步伐。現任總統特朗普(Donald Trump)的部門表示人數無法達標是因為更新數據的速度緩慢。美國國家過敏和傳染病研究所 (NIAID)所長福奇(Anthony Fauci)則認為就算數據更新得再緩慢,也不能掩蓋目前接種人數遠遠落後目標的事實:「這不是我們想要的數字,就算數據有差異,能差這麼多嗎?(How much undercount could it be)」

候任副總統賀錦麗(Kamala Harris)周二在電視直播前接種首劑莫德納(Moderna)疫苗,並呼籲民眾盡快接種。「這很容易。」賀錦麗形容注射疫苗過程不太痛(relatively painless),而且很快跟很安全。「我相信科學家們,因此我呼籲大家,當輪到你時請接種疫苗。」她的丈夫亦已接種莫德納疫苗。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機