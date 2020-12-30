【買樓理財】大埔鹿茵山莊「九七蟹貨」　守23年仍要蝕

1997年亞洲金融風暴前夕，炒樓氣氛極盛，惟一場金融風暴，樓價大跌，不少新盤淪為「蟹貨盤」。多年之後，樓價持續上升，更屢創新高，即使1997年以高價入市，現多數返家鄉，惟個別屋苑卻非如此。有業主於1997年入市，購入大埔低密度豪宅鹿茵山莊，至今仍要蝕。

中原許秋偉說，大埔鹿茵山莊8座高層連天台單位，實用面積1,413平方呎，三房連套房間隔，原叫價2,280萬元放盤，終連車位以2,000萬元易手，實用呎價14,154元。據了解，原業主於1997年以1,912萬元購入單位，持貨23年，現賬面僅賺88萬元，單位期內升值約4.6%，若連稅及代理佣金計，料要蝕讓。

值得留意的是，資料顯示，當年車位購入價約97.2萬元，即住宅連車位的總購入價為2,009.2萬元。換言之，以上述2,000萬元成交價計，業主賬面蝕9.2萬元。

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【http://imoneymag.com】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機