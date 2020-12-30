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【新冠疫苗】杜特爾特護衛隊 被揭偷接種走私中國疫苗

環球社會熱點 19:33 2020/12/30

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菲律賓承認杜特爾特的防衛隊，已接種中國國藥集團北京生物製品研究所研發的新冠疫苗。

新冠肺炎疫情嚴峻，各國加緊接種新冠疫苗。菲律賓總統杜特爾特曾公開表示，會優先買中國和俄羅斯研發的新冠疫苗。菲律賓目前仍未正式批准新冠疫苗，但菲律賓承認杜特爾特的防衛隊，已接種中國國藥集團北京生物製品研究所研發的新冠疫苗，更承認這批新冠疫苗為走私入境。

「美國不給疫苗就請美軍滾出菲律賓」杜特爾特震怒 【下一頁】

【新冠疫苗】菲律賓擬率先批准中國疫苗 官員大讚安全 【下一頁】

菲律賓總統護衛隊成員被揭，早於今年9月時已接種國藥疫苗，由於菲律賓政府未正式授權新冠疫苗，此事引起菲律賓社會震驚。菲律賓防長洛倫薩納（Delfin Lorenzana）周三（30日）出席活動時，承認菲律賓總統護衛隊使用的國藥疫苗，是經走私形式入境菲律賓。

洛倫薩納解釋指：

因為它（疫苗）未獲授權入境，只有政府才能通過食品藥品監督管理局授權這樣做。

（Because it’s not authorized to enter here. Only the government can authorize that through the Food and Drug Administration.）

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

洛倫薩納指出，總統護衛隊的做法違反了菲律賓監管當局的規則，需要作出解釋。但他表示疫苗有效保護護衛隊成員及杜特爾特（Rodrigo Duterte）本人免受感染，是情有可原的做法。

洛倫薩納更表示：

無論如何，疫苗並不是假的，是真的。

（Anyway, the vaccine is not fake, it is real.）

菲律賓政府官員本月初表示中國科興生物研發的新冠疫苗很安全，預料將成為首批於菲律賓獲批的新冠疫苗，更指自己願意親自接種中國疫苗。菲律賓一直積極搜羅新冠疫苗，杜特爾特早前更警告若美國不提供新冠疫苗，美軍就要離開菲律賓。

責任編輯：鄭錦玲

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