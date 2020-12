【新冠疫苗】杜特爾特護衛隊 被揭偷接種走私中國疫苗

新冠肺炎疫情嚴峻,各國加緊接種新冠疫苗。菲律賓總統杜特爾特曾公開表示,會優先買中國和俄羅斯研發的新冠疫苗。菲律賓目前仍未正式批准新冠疫苗,但菲律賓承認杜特爾特的防衛隊,已接種中國國藥集團北京生物製品研究所研發的新冠疫苗,更承認這批新冠疫苗為走私入境。

菲律賓總統護衛隊成員被揭,早於今年9月時已接種國藥疫苗,由於菲律賓政府未正式授權新冠疫苗,此事引起菲律賓社會震驚。菲律賓防長洛倫薩納(Delfin Lorenzana)周三(30日)出席活動時,承認菲律賓總統護衛隊使用的國藥疫苗,是經走私形式入境菲律賓。

洛倫薩納解釋指:

因為它(疫苗)未獲授權入境,只有政府才能通過食品藥品監督管理局授權這樣做。

(Because it’s not authorized to enter here. Only the government can authorize that through the Food and Drug Administration.)