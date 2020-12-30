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中國移動指定計劃送50GB 5G數據　照顧跨境客戶留港需求

商業 19:24 2020/12/30

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中國移動香港推出全新上台優惠，新上台客戶即日起至2021年3月31日選用指定服務計劃，每月可享高達50GB 5G本地數據。（中國移動facebook圖片）

中國移動香港推出全新上台優惠，新上台客戶即日起至2021年3月31日期間選用指定服務計劃，即可於合約期內，每月可享高達50GB 5G本地數據及免費升級至多地5G網絡，全面照顧跨境客戶疫情下於留港期間，對本地數據的需求及為通關做好準備。

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於推廣期內，新客戶或攜號轉台客戶選用大灣區 6GB/10GB/20GB或中小企20GB/50GB或『飛常全球通』服務計劃並簽約24個月，可於合約期內獲贈「5G靈活本地數據組合」20GB /50GB，每月享額外5G本地數據及免費升級至多地5G網絡，包括大灣區三地。本地數據用量更會先於「5G靈活本地數據組合」中扣除。

客戶亦可於合約期內隨時升級「5G靈活本地數據組合」，以大灣區6GB為例，簽約24個月，每月送20GB 5G本地數據，客戶可按自身需要將「5G靈活本地數據組合」由20GB  (價值 $44/月) 升級至50GB (價值 $88/月)，於剩餘合約期內只需每月補回差價$44，即可享50GB 5G本地數據。

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責任編輯：朱悅瀅

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