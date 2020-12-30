【比亞迪分拆】比亞迪董事會通過分拆半導體子公司上市　啟動前期籌備工作

▲ 比亞迪擬分拆半導體子公司上市。

比亞迪 （01211） 發公告，稱其於於12月30日召開第七屆董事會第四次會議，審議通過了《關於擬籌劃控股子公司分拆上市的議案》。董事會同意公司控股子公司比亞迪半導體股份有限公司籌劃分拆上市事項，並授權公司及比亞迪半導體管理層啟動分拆比亞迪半導體上市的前期籌備工作。

前期籌備工作包括但不限於可行性方案的論證、組織編制上市方案、簽署籌劃過程中涉及的相關協議等上市相關事宜，並在製定分拆上市方案後將相關上市方案及與上市有關的其他事項分別提交公司董事會、股東大會審議。

比亞迪表示，半導體行業是科技發展的基礎性、戰略性行業，具有前期投入金額大、產能建設周期長等特點，對行業內公司的資金實力和技術創新能力均提出較高要求。比亞迪半導體作為國內自主可控的車規級IGBT領導廠商，在技術積累、人才儲備及產品市場應用等方面具有一定先發優勢。

截至目前，比亞迪半導體已完成了內部重組、股權激勵、引入戰略投資者及股份改制等相關工作，公司治理結構和激勵制度持續完善，產業資源及儲備項目不斷豐富，具備了獨立運營的良好基礎。本次分拆上市將有利於比亞迪半導體進一步提升多渠道融資能力和品牌效應，通過加強資源整合能力和產品研發能力形成可持續競爭優勢，充分利用國內資本市場，把握市場發展機遇，為成為高效、智能、集成的新型半導體供應商打下堅實基礎。

本次分拆事項不會導致比亞迪喪失對比亞迪半導體的控制權，不會對公司其他業務板塊的持續經營運作構成實質性影響，不會損害公司獨立上市地位和持續盈利能力。

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編輯︰侯景成