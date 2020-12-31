【阿里巴巴股價】京東、天貓、唯品會遭市監局罰50萬　阿里巴巴曾跌3%

▲ 京東、天貓、唯品會涉「雙11」不正當價格行為，各遭行政處罰50萬人民幣。

內地市場監管總局再出手，對京東 （09618） 、阿里巴巴 （09988） 旗下天貓、唯品會（美：VIPS）三家平台涉及在「雙11」不正當價格行為案作出行政處罰決定﹐各被罰50萬元人民幣。

阿里巴巴早前已因收購銀泰商業被罰50萬元人民幣，阿里巴巴連續兩日反彈後，除夕股價轉弱，曾跌3%，最新報230.6元，跌2.4%；京東股價未受影響，現升1.4%，報342.4元。

市場監管總局指，「雙11」前後消費者反映強烈的網購先提價後打折、虛假促銷、誘導交易等問題，根據價格監測和投訴舉報等有關線索，市場監管總局依法對三家企業開展自營業務不正當價格行為進行了調查，並於12月24日作出處罰決定，分別處以50萬元人民幣罰款的行政處罰。

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唯品會回應稱，已收到市監局關於價格檢查的行政處罰通知，將按照監管部門要求及相關法律法規，進行全面整改，進一步規範經營活動，保障消費者合法權益。

國家市監局月內第二度對科網巨頭施以行政處罰，月初阿里巴巴、騰訊 （00700） 旗下閱文 （00772） 、順豐（深：002352）旗下豐巢網絡已分別被處以50萬元人民幣罰款，因阿里巴巴收購銀泰商業、閲文收購新麗傳媒、豐巢網絡收購中郵智遞科技，未依法進行經營者集中申報。

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編輯：陳健婷