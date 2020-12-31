【創作自由】創意產業趨多元　惟藝術創作限制多

▲ 本地插畫漫畫家葉偉青（Felix）認為，現時本港文化發展正處於「歷史樽頸」位置，感到創作自由開始受制，創作時需要考慮的因素較以前多。

隨着創意文化產業不斷發展，香港的創意產業市場愈趨多元化，其中插畫設計大行其道，更成為各行各業的新寵兒。不過，在港從事創作並不是一件容易的事，不論是從事藝術、文字創作、或是做媒體工作，都面對着多重的限制。

香港獨特的地理位置及歷史背景，孕育出獨一無二的一套獨特文化；加上長期作為東亞地區政經中心，自20世紀初，香港已發揮地緣獨特性，成為中西文化交融地。受着中西文化兼收並蓄的影響，本港創作擁有廣泛的包容性。

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文化產業發展 停滯不前

本地插畫漫畫家葉偉青（Felix）認為，現時本港文化發展正處於「歷史樽頸」位置，感到創作自由開始受制，創作時需要考慮的因素較以前多。現時作品表達的意思不能太直接，需要盡量用含蓄的手法來抒發情感。「正如早前內地廣電局就公布拍攝禁令，包括愛情劇不能拍得太甜蜜，又嚴格禁止同性戀和妖魔鬼怪題材，令創作者不敢『踩過界』。」

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葉偉青又指，香港政府的支援措施乏善可陳，欠缺藍圖，單是發展硬件，缺乏其他方面的配合，令香港的文化及創意產業發展停滯不前。在支援不足的情況下，不少人都寧願放棄自己的創作事業，相當可惜。

記者：施雯雯