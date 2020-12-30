國藥集團公布疫苗數據 保護效力達百分之79.34

國藥集團公布在北京生產的新冠病毒疫苗，滅活疫苗三期臨床試驗數據，顯示接種後安全性良好，打兩針後，接種者均產生高滴度抗體，中和抗體陽轉率為百分之99.52；保護效力百分之79.34。

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數據結果達到世衞組織技術標準，及國家藥監局的相關標準要求，國藥在北京的生產線已向國家藥監局提交附條件上巿申請。

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除國藥疫苗之外，資料顯示目前中國有五款疫苗進入三期臨牀試驗，包括軍事科學院與康希諾的腺病毒載體疫苗、中科院微生物所與安徽智飛的重組蛋白疫苗，還有國藥集團武漢生物所及北京生物所疫苗等。

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責任編輯：翁嘉陽