【疫市求生】本地插畫漫畫家創作土炮「變型金剛」　冀保留懷舊香港風情

▲ 本地插畫漫畫家葉偉青活用本土、集體回憶等題材，創造出一系列本土機械人，將富有濃厚香港情懷的事物，變成有手有腳的機械人。（林宇翔攝）

新冠肺炎肆虐，大量活動被迫延期甚至腰斬，疫情亦改變大眾的消費模式，有本地全職插畫漫畫家就決定轉戰網上，出售周邊產品及繪本小說，成功衍生另類商機。

本土插畫家趣怪畫風 嘲諷自身瑣碎事吸讀者目光

葉偉青（Felix）活用本土、集體回憶等題材，創造出一系列本土機械人，將富有濃厚香港情懷的事物變成有手有腳的機械人，成功吸引不少港人與品牌的關注。

在70、80年代的香港，「熱狗」九巴、富豪雪糕車、嘉頓麵包車及人人搬屋貨車等，在街上隨處可見。有沒有幻想過，當他們長出機械手腳、推進器，展現全新科幻形象，並化身成一個個土炮「變形金剛」，會是甚麼模樣？

▲ 葉偉青筆下的嘉頓麵包車機械人玩味十足，滿載不少港人的集體回憶。（香港重機FB專頁）

因參加挑戰 誕生《香港重機》

本土機械人的面世，葉偉青坦言是緣起於兩年前的一次網上遊戲活動。當時，有美國藝術家在社交平台上開展「March of Robots」遊戲，挑戰參加者於1個月內，每日創作一個機械人。他認為，香港擁有濃厚的科幻文化土壤，日本著名的《攻殼機動隊》也是以香港做背景，但一直以來都沒有香港藝術家利用香港的特色來繪畫科幻素材。他就膽粗粗報名參與，《香港重機》系列的作品因而誕生。

▲ 本土機械人的面世，葉偉青坦言是緣起於兩年前的一次網上遊戲活動。（林宇翔攝）

機械人本應是科幻的題材，可任人憑空想像、發揮，但葉偉青偏偏選擇具香港特色的交通工具、日常生活所見之物作藍本。眼見維港兩岸的海岸綫不斷改變，逝去景象不復再，隨着時代變遷，不少充滿香港情懷的舊事物開始逐漸消失。為守護和傳承屬於香港人的集體回憶，他決定以此為創作題材，對香港的舊物做了不少資料蒐集，再發揮自己的想像力，令它們化身成玩味十足的機械人。

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為了開拓更多不同層面的讀者群，葉偉青又先後推出《香港重機•回收號大押》畫集，以及最新的《燃燒吧！香港重機》繪本小說，主攻學校、兒童及年輕人市場。他坦言，由於讀者群有所轉變，最大的挑戰在於改變插畫畫風。「我的畫風一向較硬朗，不太適合繪本圖書；為了更切合小朋友的需要，新作品畫風會改用較簡單的綫條，主力以色塊表達人物。除了構圖作出調整，亦會加入人物故事，增添兒童的閱讀興趣。」

▲ 為了開拓更多不同層面的讀者群，葉偉青先後推出多本《香港重機》畫集，以及《燃燒吧！香港重機》繪本小說。（林宇翔攝）

受疫情影響 轉戰網上銷售

原本準備在今年書展大展拳腳的他，卻受新冠肺炎疫情影響，只好順延計劃。疫情下，他被迫暫停大部分展覽活動，工作機會亦明顯減少。但他堅持不認輸，主動加強綫上推廣，其網上銷售額明顯較去年增加，有8成書籍都是經綫上出售。

▲ 早前，葉偉青推出7-Eleven長城牌火腿豬肉和長城牌鹹牛肉兩款的環保袋。（林宇翔攝）

▲ 早前，葉偉青與長城牌合作推出7-Eleven火腿豬肉環保袋。（林宇翔攝）

他解釋，「現時港人愈來愈重視身份認同，這份本土意識令更多人傾向支持本土設計，同時亦對即將消失的東西份外留戀；再加上網購成風，疫情下更多人選擇在網上購買商品，意外衍生另一個商機。」

記者：施雯雯