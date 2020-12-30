【每日焦點】傳蘋果首款摺疊手機最快2022年面世　英國電訊商公佈脫歐新安排

▲ 傳蘋果（Apple）旗下首款摺疊手機最快在2022年亮相。另外，英國電訊商最近公布脫歐後的新安排。

近年，市場對摺疊手機需求增加，蘋果（Apple）早前被傳出有意推出旗下首款摺疊手機，目前正處於研發階段。最近有爆料人士稱，該公司正在測試兩款摺疊手機產品，其中一款摺機為雙屏幕手機，設計造型與微軟（Microsoft）推出的Surface Duo產品相似。而另一款摺機則採用貝殼型設計，與三星（Samsung）Z Flip 設計類似，傳最快會在2022年發布。

【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機 最快於2022年面世

另外，英國脫歐的日子漸近，有傳在明年正式脫歐後，理論上英國手機用戶前往歐盟國家，都可能需要跟其他國家一樣，支付手機漫遊服務費，相關安排日前終獲當地4間主要電訊商確認。根據2015年起落實執行的規定，歐盟成員國電訊商的合約用戶可於歐盟自由流動，而不需支付漫遊費用。然而，當2021年1月1日簽署脫歐協議後，理論上英國電訊商可向前往歐盟的用戶收取漫遊費用。

【英國脫歐】英國電訊商公佈脫歐後安排 將不收取歐盟漫遊費用

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責任編輯：李寶如