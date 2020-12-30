  • 14°C
香港時間 : 20201230日 (三) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【螞蟻上市觸礁】螞蟻財富獲中證監備案 可合法為券商「導流」

新經濟追蹤 18:45 2020/12/30

分享：

螞蟻集團旗下螞蟻財富獲中國證監會備案，可合法為券商「導流」。

阿里巴巴 （09988） 持股33%的螞蟻集團旗下螞蟻財富獲中國證監會備案，內媒報道，中證監服務平台更新信息技術系統服務機構備案，包括螞蟻財富在內的52家機構躋身該名單，意味螞蟻財富將可合法為券商「導流」。螞蟻財富由螞蟻集團100%控股，提供理財、基金、股票等多項金融服務。

報道指，證券信息技術系統服務機構多為第三方平台，憑借其流量優勢為券商導流開戶，包括東方財富、同花順等， 通常具有較好的流量優勢、獲客能力、服務效率，因此不少券商公司選擇與其合作。不過第三方服務平台也存在業務合規、個人隱私、競爭性報價等方面的風險。

按照新《證券法》規定，所有證券服務機構均需到證監會進行備案，螞蟻財富也不例外。中國證監會今年8月出台《證券公司租用第三方網絡平台開展證券業務活動管理規定（試行）》公開征求意見，以厘清證券公司與第三方機構的合作邊界。

螞蟻集團自暫緩上市以來，業務整改方向未明，外媒最近報道指，螞蟻集團計劃將其金融業務劃入一家控股公司，接受類似對銀行的監管。人行周二回應路透社表示，螞蟻集團已實際控制了證券公司、保險公司等多家多類金融機構，應當依法設立金融控股公司，目前螞蟻集團正在制定設立金融控股公司的方案。

人行稱螞蟻集團正制定設立金融控股公司的方案，詳情請按【下一頁】

相關文章：

【阿里巴巴股價】螞蟻集團重組據報或讓國企增持　官媒再發文批「屏蔽金融部門」

【阿里巴巴壟斷】螞蟻集團：周末完成金融管理部門約談　設下「兩不加兩不降」原則

編輯：陳健婷

阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 金融機構 中國證監會

上一篇文章

【ET講股通】孫運喜：ATM跌完？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】清科創業1945追揸沽攻略　投資界：升幅約5成
【新股IPO】清科創業1945追揸沽攻略　投資界：升幅約5成
【新股IPO】清科創業1945、温嶺工量刃具1379暗盤收市 清科創業約2.7萬股東每手賺1700至2100元
【新股IPO】清科創業1945、温嶺工量刃具1379暗盤收市 清科創業約2.7萬股東每手賺1700至2100元
【美股期貨】道指期貨升近100點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近100點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港再升3%拼多多急升16% 恒指夜期收市升28點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港再升3%拼多多急升16% 恒指夜期收市升28點（不斷更新）
【五菱汽車股價】五菱汽車10分鐘由升4成轉跌、全日街貨換手9成　炒「國產神車」有無錯？
【五菱汽車股價】五菱汽車10分鐘由升4成轉跌、全日街貨換手9成　炒「國產神車」有無錯？