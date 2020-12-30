【螞蟻上市觸礁】螞蟻財富獲中證監備案 可合法為券商「導流」

▲ 螞蟻集團旗下螞蟻財富獲中國證監會備案，可合法為券商「導流」。

阿里巴巴 （09988） 持股33%的螞蟻集團旗下螞蟻財富獲中國證監會備案，內媒報道，中證監服務平台更新信息技術系統服務機構備案，包括螞蟻財富在內的52家機構躋身該名單，意味螞蟻財富將可合法為券商「導流」。螞蟻財富由螞蟻集團100%控股，提供理財、基金、股票等多項金融服務。

報道指，證券信息技術系統服務機構多為第三方平台，憑借其流量優勢為券商導流開戶，包括東方財富、同花順等， 通常具有較好的流量優勢、獲客能力、服務效率，因此不少券商公司選擇與其合作。不過第三方服務平台也存在業務合規、個人隱私、競爭性報價等方面的風險。

按照新《證券法》規定，所有證券服務機構均需到證監會進行備案，螞蟻財富也不例外。中國證監會今年8月出台《證券公司租用第三方網絡平台開展證券業務活動管理規定（試行）》公開征求意見，以厘清證券公司與第三方機構的合作邊界。

螞蟻集團自暫緩上市以來，業務整改方向未明，外媒最近報道指，螞蟻集團計劃將其金融業務劃入一家控股公司，接受類似對銀行的監管。人行周二回應路透社表示，螞蟻集團已實際控制了證券公司、保險公司等多家多類金融機構，應當依法設立金融控股公司，目前螞蟻集團正在制定設立金融控股公司的方案。

人行稱螞蟻集團正制定設立金融控股公司的方案，詳情請按【下一頁】

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編輯：陳健婷