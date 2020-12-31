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【新冠肺炎】疫情下消毒用品產業受惠　詩樂氏生意急增　冀以「香港品牌」揚威海外

商業 11:00 2020/12/31

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李振威認為，疫情對於品牌的生意有正面影響，但市場出現混亂。（陳靜儀攝）

新冠肺炎疫情爆發以來，口罩、消毒洗手液成為港人的必需品。防疫意識提高，帶動本地消毒用品品牌詩樂氏的生意倍增，該企更以「香港品牌」出口至歐美等地。負責人李振威相信香港品牌的產品質素不會遜於他人，甚至可以創出如李錦記、維他奶般名堂。

【不裁員承諾】史偉莎「疫境」拓客源　香港業務年收5億元　再攻東南亞

詩樂氏主力生產及銷售口罩、消毒藥水、清潔劑等。李振威認為，疫情對於品牌的生意有正面影響，營業額按年增幅以倍數計。不過，他坦言疫情帶動消毒用品市場的需求，

猶記得年初香港出現「口罩荒」，為了盡力遏止炒賣，詩樂氏除了帶頭以130元出售一盒口罩連洗手啫喱外，亦曾限制購買數量。「當時每日都有數十人在我們辦公室外排隊，為了每人可買到自用的份量，唯有每人限購兩盒。」

李振威相信香港品牌的產品質素不會遜於他人。（陳靜儀攝）

猶記得年初香港出現「口罩荒」，詩樂氏亦有盡力遏止炒賣。（陳靜儀攝）

「快閃黨」加劇競爭　詩樂氏如何自處？

雖然競爭加劇，但他指有不少是「快閃黨」，只為趕及這股熱潮，引致消毒用品的價格及品質欠缺保證，導致市場混亂。當疫情退卻後，供求問題下他們終究會離場。

李指出，有些老品牌的消毒藥水配方已是100年前，毒性及刺激度在現今標準已是不合時宜。相反，有些新晉品牌或標榜純天然、環保配方，售價卻高出一大截。李續指，品牌的優勢在於平衡及貼地，掌握行業內的生產資訊，「當出現新原料或配方時，是否跟隨使用，便是詩樂氏的選擇。」他希望可以平衡產品特點及價格，避免從大眾化市場脫軌。

詩樂氏相信其產品優勢在於平衡及貼地。（陳靜儀攝）

【不裁員承諾】 史偉莎創人才管理「內功」　業務獨立運作　主席林浩宏：盼保留初創的機動性

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記者：葉泳珊

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