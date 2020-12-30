境外物業投訴急增10倍　地監局：逾半個案涉及內地物業

香港樓價貴，不少投資者轉買海外物業，貪其回報高，但屢有「中伏」個案。地產代理監管局說，今年首11個月，共接收66宗有關境外物業的投訴，較去年全年的6宗，大升10倍，當中逾半個案涉及內地物業，而26宗則涉及泰國物業，餘下則為英國項目。

地監局說，主要投訴是代理失實陳述項目的租金回報，以及物業位處地區等。值得留意的是，早前因發展商財務問題，泰國樓花項目The Posh Twelve慘成「爛尾樓」，致多名港人買家血本無歸，眾苦主成立聯盟自救，認為代理故意誤導買家，成今年境外物業銷售的焦點。

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地監局行政總裁韓婉萍說，若本港地產代理按照發展商資料銷售，就算項目最終爛尾，亦非失實陳述，皆因難以證明發展商存心欺騙。她又說，香港物業交易有保障，但海外置業卻非如此，因地監局只能監管持牌地產代理的操守，不能規管非持牌機構及外國發展商，若投資者購買海外物業出事，該局難以協助買家追討損失。事實上，即使代理沒有持牌，亦可銷售海外物業。

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