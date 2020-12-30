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【新股IPO】宋都服務9608周四招股　一手入場費2929元

股市 18:26 2020/12/30

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宋都服務周四招股，一手入場費2929元。

物管股宋都服務 （09608） 周四起至下周四（1月7日）招股，招股價介乎0.21元至0.29元，一手（10000股）入場費2929元；計劃全球發售8億股，國際配售7.2億股，香港發售8000萬股，集資最多2.32億元。預計1月18日掛牌，信達國際為獨家保薦人。

宋都服務二次遞表，管理層表示，宋都物業對外發展的特色漸顯，盈利逐漸見漲，認為控股股東宋都集團（滬：600077）會持續支持公司「產品+服務」的發展模式。同時，公司將繼續拓展物業服務、增值服務、專業資產管理等業務。未來仍將聚焦長三角地區，尤其是杭州市，尋求優質併購項目，將繼續評估有關物業服務等項目。

宋都服務此次引久融 （02358） 為基石投資者，後者認購1億股，約2500萬元。

公司計劃將所得款項淨額，約60%或8420萬元將用於長三角地區擴充業務規模、提高市場份額及擴大地理分布；約15%或2110萬元將透過利用先進科技創建智慧社區及為業主及住戶開發移動應用程式；約15%或2110萬元將用於探索、擴展及擴大社區增值服務及其他業務，特別是長租公寓業務；約10%或1400萬元將用於為公司的營運資金及其他一般企業用途提供資金。

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編輯：陳華

香港股票 宋都股份（滬：600077） 物業管理股 IPO

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