【大行點睇】發盈喜料全年多賺最少一倍 這隻工業股被瑞銀列為行業首選

福萊特玻璃（06865）發盈喜，料今年內淨利潤達15億至16.6億元（人民幣，下同），按年增長109.2%至131.5%。月內，集團股價累升近5成，於公布盈喜後，公司今日升5.6%，報30.9元，成交4.6億元。

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福萊特玻璃補充，如扣除非經常損益，今年淨利潤將介乎14.75億至16.35億元，按年升114.4%至137.7%。集團指，增長主要是因集團主要產品光伏玻璃的市場需求強勁，所以銷售量和售價都出現增長，而且主要原料及能源價格下調使生產成本下降。

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近來，內地相繼推出新能源利好政策，在提升風能及光能發電量目標的同時，放寬光伏玻璃產能。瑞銀發表報告指，續對太陽能玻璃行業持正面看法，認為福萊特玻璃為行業首選，給予「買入」評級，目標價為33.5元。

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