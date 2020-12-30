【閃‧亮‧人生@iM網欄】的起心肝，行出第一步！ 學畫畫

過去的聖誕長假期大家做了些甚麼呢？

以往的聖誕節，大家不是出國旅遊、探親，就是在香港參加排得密密麻麻的聖誕Party或活動。而今年，全世界的人應該都一樣，不能出國旅行。我們身處香港的，要外出吃飯還要保持社交距離，最多只能二人一枱，一家三口實在有點難以安排......所以今個長假期，一家人乖乖留在家中，渡過一個很休閒、很寧靜的周末。

值得和大家分享的，也是我唯一在聖誕長假期做的活動，就是畫畫！對，我終於鼓起了勇氣，執起了畫筆，畫起畫來！

新常態下的新嘗試

其實一直都很想學畫畫，但總是抽不到時間。機緣巧合之下，看到朋友在Facebook上分享了她的畫作，覺得很漂亮，水準也很高。好奇問她在疫情期間，到哪裡去學畫畫？原來，她是透過Zoom學的。於是，在這位朋友旳推介下，開始學習畫畫。

不得不說，這位老師真的「不得了」！他的專業是一位建築師，疫情期間，每個週末他都會透過Zoom教導一些沒有畫畫底子的人，而且不收分文。老師教學過程風趣幽默，並用簡單易明的方法教授，在Zoom上課前，老師還分享了他自己製作的短片，教授如何用20分鐘為水彩畫作簡單起稿。

只要跟隨老師的教學，真的能在短短兩小時便完成一張「見得人」的水彩作品，以我這個從小只懂得畫「火柴人」的人來說，我自己也覺得很不可思議。坦白說，這次完成的水彩畫作品雖未至於高水準，但真的覺得很開心，原來自己也做得到。

新一年 新玩意 新目標

萬事起頭難，要「的起心肝」學習新事物真的不容易。或許是到了我們這個年紀，自己唸小學的兒子畫畫的畫功還比我好多倍的時候，很自然，便會想卻步、不想獻醜。

但問心，世上有誰是全能？有誰能完美呢？沒有人樣樣都叻、樣樣都識，但凡事總有開始。

還有不到一星期，新的一年便來臨，我是個典型處女座的完美主義者，對自己未來一年的期願，就是要去學懂放低自己給自己的枷鎖、放下自己給自己的包袱，去學習做多些自己喜歡做但沒有「的起心肝」去嘗試的事。也要提醒自己，新的嘗試不一定要達到獲獎的級數，也不必處處完美，給自己無形壓力。

這個小小的畫畫經歷，啟發了我要作更多的嘗試。其實畫得美不美真的不重要，更重要的是，我很享受學習和畫畫過程中的樂趣，很喜歡集中精神畫畫的自己，是很Relax、很自癒的過程。

在未來幾天的新年長週末假期，有時間的話，大家也可在YouTube跟隨老師自家製作的教學短片，學學畫畫、陶冶性情。希望大家在新的一年，也會找到自己很享受的新玩意、新目標。

Rogue Art's Zoom Drawing Class 15 - Tutorial

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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