【BNO移民】英鎊定存息最高10厘 專家料明年底鎊滙重上1.4

▲ 憧憬英國國會最快於今晚（12月30日）通過跟歐盟達成的脫歐方案，令英鎊一度升穿1.353。

雖然臨近年尾，但外圍消息多籮籮，市場憧憬英國國會最快於今晚（12月30日）通過脫歐協議，短期內再刺激英鎊兌美元抽升，恒生 （00011） 的專家預計，短綫可反覆挑戰1.38高位，年底更高見1.4新關。

英國剛於上周四（12月24日）的平安夜，跟歐盟達成被視為「軟脫歐」協議，偷步客已於上周搶買英鎊，一度刺激鎊滙衝上1.362的自2018年5月以來、兩年半的新高。可是，鎊滙近日已乏力再上，現約於1.353上落。

想捕捉英鎊賺錢機會？可按下圖留意高息英鎊定存

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

恒生銀行首席市場策略員溫灼培最近轉軚，由一直睇淡英鎊；現改為短綫看好，長綫仍料鎊滙暫難持續重拾上升軌的單邊市走勢，皆因英歐達成的脫歐方案，令硬脫歐風險解除。再者，除了汽車外，其它主要貨品爭取到零關稅，可謂有驚喜，遂料英鎊現水位約1.35已具值博低吸，短期內可上試1.38才見頂。

不過，溫灼培坦言，長遠對英鎊的前景不感樂觀，須緊盯明年3月的關鍵日，作為倫敦命脈的金融服務業，外電指歐盟或於稍後才為此作磋商，料屆時爭拗更棘手，相信歐盟絕不會為這「肥豬肉」讓步，所以預計明年底英鎊重上1.4已到價。

大新銀行 （02356） 經濟師溫嘉煒不約而同料，英鎊明年的高低位介乎1.3至1.4，英國與歐盟達成貿易協議，確保不會向對方的大部分貨品加徵關稅， 亦確保公平競爭，以及歐盟在英國水域的捕魚權利；但未有對英國金融機構進入歐盟市場有太多着墨。

花旗較保守 料明年底目標價1.38

溫嘉煒補充，英鎊兌美元短線或續受惠達成貿易協議，初步預計明年可能在1.3至1.4之間上落。

然而，另一大行花旗較保守，料英鎊來年的高低位預測介乎1.32至1.38， 明年底目標價為1.38。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧指，歐盟與英國間協議只是「加拿大減」的協議，意即沿用舊有的權限，並較少中期保證，預計這些貿易安排將在未來幾年嚴重影響英國的增長。且料歐盟與英國間新的貿易磨擦，或於2021年初嚴重打擊英國經濟，加上短期經濟亦受疫情夾擊。此外，金融業方面，由於英國出口金融服務至歐盟或下跌，可能進一步打壓英國出口。

如以英鎊兌美元現滙約為1.353，而恒生料明年底目標為1.4；即潛在升幅約3%；再參考3個月或以上的較長期定存息率皆不足一厘，由上商提供，故推斷追息族的滙息總回報僅約3厘多。

市面的英鎊定存「高息王」有10厘，由南商提供；入場費為等值3萬港元，惟此乃7天短存。

專家：倘鎊滙回順至1.35 可小注買

BNO移民成大眾熱話，對鎊滙走向甚關心，專家補充，英鎊若回順至約1.35水平已具值博，可小注低吸。

華僑永亨經濟師李若凡表示，英歐雙方於平安夜達成歷史性貿易協議框架，維持零關稅及無配額的商品貿易關係；可惜並未涵蓋最重要的金融服務等關鍵領域。英倫銀行採負利率的可能性也驟減，反觀有限度協議及嚴峻疫情，也制肘英鎊的升幅。最近鎊滙升穿1.356已乏力再上，至於短期操作上，料未來兩周的支持位為1.32，阻力區在1.365；兌港元或考驗10.312至10.584區間。

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

相關新聞：【歐元滙價】美滙指數跌穿90助歐元升勢 花旗恒生看好歐元最牛料闖1.3

【港元定期存款】3中小行年尾照減存息 工銀3個月港元定存息5.2厘續稱王

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪