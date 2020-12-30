【港股盤點】恒指年尾重上27000關　「最落後藍籌股」市盈率不足3倍+周息率8厘

▲ 目前恒指成分股內仍有不少傳統經濟股。

恒指周三（30日）重上27000大關，收報27147點。雖然今日的升勢主要由科網股帶動，但當前騰訊 （00700） 、阿里 （09988） 等大型科技企業因為監管風波而股價受壓，距離年中高位仍有一段距離。換言之，其實傳統經濟股暗地裏亦正在追落後，才能在科網股受壓下將恒指重新推上27000。

若細看恒指成分股，便不難發現當前估值最低、最落後的藍籌股中信股份 （00267） 。按照2019年全年的盈利計算，其市盈率目前竟低至2.94倍，周息率更達8.5厘。若以截至今年6月底止12個月業績計算，其市盈率3.34倍，周息率為7厘。

單純從估值角度出發，中信可謂是目前最落後的藍籌股。作為一家大型綜合企業，中信旗下業務也是以「舊經濟」居多，當中有近半收入來自金融業務。其餘則包括商品等其他業務，可謂是疫情期間受害最深的藍籌企業。

而從股價跌幅來看，中信年初至今跌幅達47.8%，同樣跑輸所有藍籌股。

至於消息方面，中信股份今年最受市場矚目的舉動，就是出售2017年購入、經營中港麥當勞業務的「麥當勞中國」約22%股權，但有關交易其實只是團的架構調整，不會改變中信系在麥當勞中港業務的控股地位。

相關文章︰【友邦股價】友邦抽升4%創新高 力撑恒指抵銷科技股下跌影響 中信信托底價10倍PE平賣中德安聯人壽49%股權

【恒指改革】恒生指數藍籌變80 投資界猜潛在新貴、巨企走資多少？

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

https://bit.ly/2LiXWoc

編輯︰侯景成