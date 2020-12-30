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【酒店業自救】香格里拉新加坡推新冠肺炎保險　提升旅客出行信心

商業 18:22 2020/12/30

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香格里拉集團旗下4間新加坡酒店，將於2021年1月1日起為到訪新加坡的旅客，提供保額達25萬新加坡元的新冠肺炎保險。（香格里拉網站圖片）

新冠肺炎疫情打擊酒店業，酒店均想盡辦法吸引旅客。香格里拉集團旗下4間新加坡酒店，將於2021年1月1日起為到訪新加坡的旅客，提供保額達25萬新加坡元的新冠肺炎保險，客人不需要為該保險承擔額外費用，以進一步提升旅客的出行信心。

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香格里拉集團東南亞及澳大拉西亞區域首席執行官陳光良表示，集團首先於新加坡推行該計劃，是基於當地政府正逐步放寬旅遊限制，在全面提升酒店的衞生安全防範措施後，再額外為入住新加坡酒店的客人提供新冠肺炎保險，是重建旅客信心的關鍵。

新冠肺炎保險將適用於經互惠綠色通道，或持有航空通行證前往新加坡的國際旅客。客人透過香格里拉集團官網、官方手機應用程式、預訂電話或電郵，直接跟集團預訂在2021年1月1 日至 2021年6月30日期間入住的客房，無需額外費用即可自動獲得該新冠肺炎保險。

該計劃由美亞旅遊保險（AIG Travel）承保，主要保障範圍包括在新型冠狀病毒檢測呈陽性時，為旅客提供高達25萬新加坡元的保障額，用於支付必要的醫療費用及合理開支；因治療新型冠狀肺炎需要延長行程時，為旅客支付額外的住房及旅行費用。

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責任編輯：朱悅瀅

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