  • 12°C
香港時間 : 20201231日 (四) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【時代終結】Google明年起停止支援雲端打印服務　用戶需自行更換打印機

科技 14:00 2020/12/31

分享：

Google將在2021年1月1日起開始停止支援雲端打印服務，要求用戶自行改用其他的服務，或是更換打印機。

Google自2010年推出雲端打印服務，為Chrome OS裝置的用戶提供輕鬆打印文件的渠道，由於當時支援Wi-Fi的打印機並不普遍，Google就讓人們可以直接透過呼叫雲端上的檔案，再列印出實體文件。不過，日前就有消息指，Google將在2021年1月1日起開始停止支援雲端打印服務。

Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統

【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除

根據早前外國網站9to5google透露，Google在2017年為Chrome OS加入原生打印支援，只要Chromebook和兼容的打印機處於同一網絡內，Chromebook就可以進行打印，而毋須再運用雲端連接。不過，其支援文件在去年11月已宣佈，將收回雲端列印業務，在2021年1月1日後，要求用戶自行改用其他的服務，或是更換實體印表機。

Google收購CloudReady OS　加速Chrome OS普及化

由於Google雲端列印設定簡易，並可支援多個品牌的打印機，所以深受不少用家歡迎。不過，各位還在使用Google Cloud Print的用戶要留意啦！假如手頭上的打印機並不支援原生打印功能，甚至是沒有提供網絡連線能力，唯一的解決方法就是要立即更換打印機，以免受到影響。

責任編輯：施雯雯

相關文章

Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
2020/12/23
Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統
Google收購CloudReady OS　加速Chrome OS普及化
2020/12/17
Google收購CloudReady OS　加速Chrome OS普及化
【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除
2020/12/09
【整頓幽靈用戶】Google公布新政策　帳號閒置兩年資料將被刪除
【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜　「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話
2020/12/09
【年度回顧】Google公布香港2020年度搜尋榜　「新冠肺炎」、「美國大選」成熱話
Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
2020/12/04
Google揭發iPhone存在重大漏洞　黑客可利用AirDrop遙距控制手機
服務 Wi－Fi 5G 雲端 Google 打印機

下一篇文章

波士頓動力機械人新技能　與機械狗進行互動跳舞【有片】
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
【摺疊手機】傳蘋果正測試旗下首款摺疊手機　最快於2022年面世
【2021展望】專家：中美科技戰難收科　拜登沒太多選擇　料持續發起科技挑戰
【2021展望】專家：中美科技戰難收科　拜登沒太多選擇　料持續發起科技挑戰