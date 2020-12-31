【時代終結】Google明年起停止支援雲端打印服務　用戶需自行更換打印機

▲ Google將在2021年1月1日起開始停止支援雲端打印服務，要求用戶自行改用其他的服務，或是更換打印機。

Google自2010年推出雲端打印服務，為Chrome OS裝置的用戶提供輕鬆打印文件的渠道，由於當時支援Wi-Fi的打印機並不普遍，Google就讓人們可以直接透過呼叫雲端上的檔案，再列印出實體文件。不過，日前就有消息指，Google將在2021年1月1日起開始停止支援雲端打印服務。

Google Chrome導致Mac死機？外國開發人員：無開啟瀏覽器也會拖慢系統

【整頓幽靈用戶】Google公布新政策 帳號閒置兩年資料將被刪除

根據早前外國網站9to5google透露，Google在2017年為Chrome OS加入原生打印支援，只要Chromebook和兼容的打印機處於同一網絡內，Chromebook就可以進行打印，而毋須再運用雲端連接。不過，其支援文件在去年11月已宣佈，將收回雲端列印業務，在2021年1月1日後，要求用戶自行改用其他的服務，或是更換實體印表機。

Google收購CloudReady OS 加速Chrome OS普及化

由於Google雲端列印設定簡易，並可支援多個品牌的打印機，所以深受不少用家歡迎。不過，各位還在使用Google Cloud Print的用戶要留意啦！假如手頭上的打印機並不支援原生打印功能，甚至是沒有提供網絡連線能力，唯一的解決方法就是要立即更換打印機，以免受到影響。

責任編輯：施雯雯