【2021展望】專家：中美科技戰難收科　拜登沒太多選擇　料持續發起科技挑戰

▲ 有專家就認為，拜登或延續特朗普政策路線，畢竟「子彈已經發射」（Bullet has left the chamber），拜登不可能翻轉政策，但他確實可能採取更針對性的做法，並與盟友合作。

2021年將至，美國大選結束後，到底明年中美貿易、科技戰是否會持續？拜登當選能否推翻特朗普得強硬措施？

一切問題皆未有定論，唯有專家就認為，拜登或延續特朗普政策路線，畢竟「子彈已經發射」（Bullet has left the chamber），拜登不可能翻轉政策，但他確實可能採取更針對性的做法，並與盟友合作。

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據外媒報導，多倫多顧問機構Center for Innovating the Future（CIF）地緣政治專家Abishur Prakash透過電子郵件表示，子彈已離開槍管，特朗普已完全打亂美、中維持數十年的現狀。Prakash認為，拜登很可能會延續特朗普做法，設法將中國企業逐出全球5G行動網絡。但拜登執政後，中美科技戰不會落幕，因為美方沒有太多選擇，若不能允許中國透過科技稱霸全球，就是設法挑戰。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations，CFR）數碼暨網絡安全政策計劃主任Adam Segal則表示，拜登政府依舊將科技視為重要競爭力，預料會延續一部Trump政策，把輸送關鍵科技至中國的脈絡切斷。不同之處在於，拜登政府會同時與民間機構、盟國合作，更聚焦範圍較窄的系列科技。

風險顧問機構Eurasia Group地緣科技實務部主任Paul Triolo亦指出，拜登政府應會澄清，究竟哪些新興且基礎的科技必須受到控制。部分領域預料會包括人工智慧（AI）、量子運算（quantum computing）等。拜登團隊傾向減少需要管控的科技，但對攸關國家安全的關鍵技術就必須抓緊。

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責任編輯：李彥煒