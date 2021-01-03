【都市診療室】日間手術 慎之重之

日間手術近年發展迅速，病人的接受程度亦日益增加。在新型冠狀病毒肆虐全球的情況下，大量病人要入院救治，是否可以將更多手術改以日間形式進行，集中醫療資源應對疫情？又可減低住院的交叉感染風險？

推出日間手術的原意，從醫療機構的角度而言，可減省住院設施及醫護人手，醫療資源的運用可以更有效益；對病人來說，術後可以留在家中，較舒適自由，甚至可以兼顧部分工作或繼續照顧家庭。誠然，日間手術對雙方都可以節省醫療開支。

但不是任何病症都合適採用日間手術模式，以下是必須考慮的主要原則：

一、手術的安全性

二、手術的複雜程度

三、病人術前術後的護理

四、手術帶來的不適或術後副作用

割粉瘤、脂肪瘤都是基本的日間小手術，而近年發展得較快較多的日間手術或檢查項目，包括照胃鏡、腸鏡，白內障手術等，手術複雜性一般不高。但若涉及大量出血，可能需要輸血，或會引致發燒、發炎等風險，若出院後沒有醫護人員的適當料理，病人隨時有生命危險，一定不會考慮日間手術。

病人方面，要考慮的因素包括：年齡、病情、有否涉及其他病患等等。若病人血糖高，要嚴密監察血糖水平；若血壓高，術後有機會出現出血中風的併發症。此外，病人的家庭支援以及家居環境亦在評估之內。例如某些手術會對病人帶來較多痛楚，或者行動不便，若病人獨居，術後缺乏家人照顧，都未必適合採用日間手術，要改為住院。

須嚴格篩選病人

近年外科醫生亦有進行較「另類」的日間手術，包括：痔瘡、甲狀腺及膽囊切除，但必須更嚴格篩選合適的病人，要選擇較年輕，體質較強健，術後出現副作用的機會較小。

日間手術進行期間，會按需要為病人進行麻醉，可分為區部或全身。前者病人術後毋須特別休息即可回家，後者至少要休息兩、三小時，沒有嘔吐不適等反應，可由家人陪同離開。至於半身麻醉，因下肢恢復需時較耐，術後要六至八小時，雙腳才有力行走，日間手術中心一般不會採用。

隨着醫療技術、儀器及藥物的發展，市民關注個人健康，更願意接受身體檢查項目等因素下，日間手術會成為醫療趨勢。但筆者希望提醒大家，日間手術並不比住院手術更輕鬆簡單。事實上，醫生在術前術後進行的評估及準備，比住院手術更要慎之重之，再加上病人的配合，才能確保日間手術可安全進行。