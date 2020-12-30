【強制檢測大廈】港府刊憲要求曾到44個指定地方人士強制檢測　九龍東最多（附名單）

▲ 港府刊憲要求曾到44個指定處所的人士強制檢測

港府動用早前訂立的《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》599J章，要求指定期間曾身處44個指明地方的人士，接受新冠病毒強制檢測，當中19個強制檢測大廈位於黃大仙、觀塘等九龍東地區。

港府指出，在今年12月17日至12月30日期間曾身處指明地方超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員，須於明年1月4日或之前接受檢測。

港府表示，過去兩星期源頭不明個案佔確診總數約3成半，回落速度遠比第三波疫情緩慢，而且持續下降趨勢並不明顯。為盡快切斷社區傳播鏈，決定擴大「須檢必檢」的範圍。如大廈過去14日內有兩個或以上單位出現無關連確診個案，會被納入第599J章下的強制檢測公告，過去14日曾身處相關大廈的人士須接受強制檢測。

港府12月30日公布強制檢測要求下的指明地方：

九龍九龍城盛德街 9 號馬頭圍邨芙蓉樓

九龍油麻地吳松街 93-103 號德利樓

九龍石硤尾大坑東道 88 號大坑東邨東海樓

九龍深水埗元州街 303 號元州邨元滿樓

九龍深水埗西邨路 19 號富昌邨富韻樓

九龍深水埗保安道 380 號蘇屋邨櫻桃樓

九龍深水埗發祥街 10 號李鄭屋邨道德樓

九龍深水埗順寧道 451-461 號秀怡閣

九龍黃大仙彩虹道 242 號采頤花園第十一座

九龍黃大仙清水灣道 45 號彩雲（一）邨紫霄樓

九龍黃大仙清水灣道 45 號彩雲（一）邨繡文樓

九龍黃大仙清水灣道 55 號彩雲（二）邨啟輝樓

九龍黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正旭樓

九龍黃大仙慈雲山道 80 號慈正邨正泰樓

九龍黃大仙鳳德道 111 號鳳德邨紫鳳樓

九龍黃大仙毓華街 75 號慈康邨康添樓

九龍德福花園H1座

九龍觀塘利安道 15 號順利邨利康樓

九龍觀塘高超道 33 號鯉魚門邨鯉隆樓

九龍觀塘啟業道 18 號啓業邨啓賢樓

九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨金石樓

九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨黃石樓

九龍觀塘清水灣道 2 號坪石邨藍石樓

九龍觀塘順安道 9 號順天邨天權樓

九龍觀塘碧雲道 223 號德田邨德隆樓

九龍觀塘慶田街 7 號藍田邨藍泰樓

九龍觀塘曉光街 21 號曉麗苑曉星閣

上環樂古道 3 號麗雅苑

柴灣峰霞道 4-6 號峰華邨秀峰樓

灣仔謝斐道 415-421 號積福大廈

新界大埔安慈路 4 號昌運中心華昌閣

新界元朗天瑞路 88 號俊宏軒第二座

新界屯門屯門鄉事會路 94-110 號康利中心

新界屯門田景路 10 號田景邨田裕樓

新界屯門震寰路 11 號大興花園第一期第 2 座

新界西貢翠琳路 11 號翠林邨安林樓

新界西貢寶琳北路 1 號康盛花園第4座

新界西貢寶康路 108 號廣明苑廣寧閣

新界沙田美田路 32 號美城苑貴城閣

新界青衣青芊街 22 號青華苑華欣閣

新界荃灣大廈街 19-23 號德泰大廈

新界葵涌荔景山路 274 號華豐園

新界葵涌荔景山路 278 號荔欣苑荔影閣

新界葵涌荔景山路 282 號華荔邨賞荔樓

受檢人士可選擇以下檢測途徑：

1. 於流動採樣站接受檢測服務（名單及服務對象）；

2. 於社區檢測中心接受檢測服務（名單連結）；

3. 於121間郵政局、20個鐵站設置的自動派發機或醫院管理局（醫管局）47間指定普通科門診診所索取深喉唾液測試樣本收集包，並把樣本交回指定樣本收集點（派發點及時間，以及樣本收集點及時間）；

4. 於醫管局普通科門診診所按照醫管局醫護人員的指示接受檢測；

5. 自行安排接受由衛生署認可，並可就檢測結果發出電話短訊通知的私營化驗所提供的檢測（名單）；或

6. 使用衛生防護中心派發到相關指明地方的樣本瓶（如適用），並按有關指示交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。

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