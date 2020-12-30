蘋果指控Corellium訴訟被駁回 法官認為並非侵權

蘋果於2019年控告Corellium，蘋果稱該公司將iOS軟體「虛擬化」構成侵權。該公司的主要業務為提供虛擬化iOS安全性測試，蘋果則認為其目的不是為了進行善意的安全研究，而是要將蘋果有價值的版權作品非法盜取，並獲取利潤。不過許多依賴Corellium產品進行iOS分析的網絡安全公司對此感到不同意，並表示震驚。

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法官史密斯（Rodney Smith）認為蘋果未能提出合理原因，為何資訊安全研究員不得接觸整個iOS作業系統的法律論據，因此駁回其訴訟。外界認為此案件與Oracle及Google對簿公堂的案件非常相似，控方也多番引用此案例。不過，法官在參考雙方證供與考慮各方因素後，發現兩單案件並沒有緊密關聯。

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根據《華盛頓郵報》報導，法官史密斯表示：「從版權出現開始，法院即已承認，一些合理使用版權素材的機會，對於實現版權推廣之『科學與實用藝術進展』目的係屬必要。」Corellium的工具中的其他功能增強了其使用的合法性，Corellium對iOS進行了幾處更改，並結合了自己的代碼以創建具有變革性目的的產品。若法院維持裁決，「完善」或重製有版權軟體，因而面臨民事或刑事裁罰的資訊安全研究員來說，這絕對是一大好消息，同時也限制了蘋果對iPhone軟體行使權的完全掌控。

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責任編輯：翁嘉陽