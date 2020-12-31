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【疫市營商】港初創研納米纖維濾紙　為冷氣機戴口罩減病毒傳播風險

科技 08:00 2020/12/31

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Filter King首席營運官林啟令（右）表示，盼能由研發到生產都是「香港製造」，因此選擇在香港設廠，研發納米纖維AIR CON MASK濾紙。（曾曉汶攝）

香港長期天氣潮濕，不少辦公室及商場都會長時間開冷氣。不過長時間開冷氣不但難確保空氣質素，更容易引致黴菌滋生。而一場新冠肺炎疫情，喚起了大眾對健康的重視。有本地初創科企Filter King看準時機，自行研發納米纖維冷氣機濾紙，以低成本減低病毒傳播風險。

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Filter King首席營運官林啟令（Vincent）接受本報訪問時也提到，雖然現時已步入冬季，但普遍香港的辦公室及商場都需要長時間開啟冷氣，細菌更加容易滋生，病毒傳播更加快。他又表示，在新冠肺炎疫情反覆的情況下，更應以不同的科技技術應對。

為減少病菌滋生和病毒傳播風險，Filter King研發了一款「冷氣機戴的口罩」納米纖維AIR CON MASK濾紙。Vincent透露，該濾紙於2018年開始研發，前身是窗紗，主要用作防霧霾及火山灰。直至去年底爆發新冠疫情，該企決定看準時機，投資2000萬在香港設廠，並將它改良為冷氣機濾紙，並在今年10月正式推出市場。

他表示，AIR CON MASK所採用的納米纖維靜電紡絲技術，是由本地科學家研發製造，並獲得香港生產力促進局提供技術顧問。而納米纖維可以過濾懸浮微粒、黴菌、花粉等污染物，主要是因為纖維厚度都比人的頭髮纖細三千倍，其蜘蛛網狀結構擁有較大的表面面積，可在低壓降情況下提供高過濾效率。

濾紙主要套用在冷氣機上，其纖維厚度比人的頭髮纖細三千倍，蜘蛛網狀結構擁有較大的表面面積，可在低壓降情況下提供高過濾效率，抵擋污染物入侵。（曾曉汶攝）

Vincent直言，雖然納米纖維並非全新技術，但由於病毒變化無常，要不斷進行研究改良才能確保有效消除及殺滅細菌。他笑指，研發時間長達一年多，在實驗室進行試驗時，也曾碰過許多失敗經驗，「研發納米纖維技術時都有許多事情要留意，例如其韌性、組織等，所以每次遞交份樣本上實驗室進行安全測試時，都心大心細。」他解釋，由於每種細菌的細胞結構獨特，很多時能夠殺滅甲乙型流感病毒、卻又不能殺滅新型冠狀病毒，因此必須在研發時進行多次調整。

據Vincent提供的資料顯示，AIR CON MASK經過多次調整，並加上特製殺菌劑，目前已通過多項國際測試包括SGS & GZIM Test、GTTC Test及STC Test等，證實可有效消除及殺滅99%新型冠狀病毒、甲乙型流感等病毒。而目前本地多間企業和食肆已在使用其產品，當中包括香港工業總會總部、奧海城等，料在明年將會擴展到便利商店及學校。

奧海城商場使用AIR CON MASK一個月的情況。左為使用後，右為使用前。（Filter King提供圖片）

斥2000萬在港設廠　堅持「香港製造」

而談及香港科研發展一直被外界不看好，Vincent坦言，這也是他們在香港設廠的其中一個理由，盼望由研發到生產都是「香港製造」，希望能夠把香港的科研技術意念產業化。同時希望能夠將香港的科研技術帶到其他國家或地區，令更多人知道香港科研發展，其實並不落後於其他國家。

至於業務未來發展，Vincent表示是次疫情後，相信港人對健康更加關注。因此公司將計劃將在明年繼續研發及調整其納米技術，以更多方法對抗其他種類的傳染病細菌，如手足口病等。

【宅經濟】非接觸式客戶體驗將成趨勢　為客戶提供個人化服務

記者：曾曉汶

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