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【清酒新世界@iM網欄】古酒 二 「熟成」古酒的特色

名人薈萃 16:00 2021/01/02

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日本古酒有很多特色，可惜香港的大眾不太喜歡，其一是不容易找到來買，其二是即使花了時間找到買回來後卻發覺得口感不太理想，這些原因我都能理解的，但只要有對古酒一定的認識，相信各位會更懂得欣賞，當然口味方面還是因人而異的。

今篇我會集中分享有關「熟成」古酒的特色，還有為什麼會對人體有益。首先熟成的方法有很多種類，有些在海中熟成，有些利用高山的氣壓來熟成，不過以上是一些比較特別的方法，其實古酒主要以溫度來熟成，分為「常溫熟成」及「低溫熟成」。在不同溫度熟成的古酒的出品會有不一樣，譬如常溫熟成會使古酒的顏色、香氣及味道產生巨大的變化，一般古酒的顏色會有如古銅琥珀黃，香氣非常濃厚並帶有些少木香及蜂蜜焦糖，味道方面則較為濃厚。至於低溫熟成是指清酒需要冷藏一段時間，由於會以級數比較高及精米步合比較低的清酒來熟成，經過冷藏後古酒的香氣會變得更纖細，除了有淡淡的木香，仍然保留着原本吟釀或大吟釀的成熟水果香，而且顏色相對較清澈。

原來很多人不知道古酒其實對人體有好處的，日本人相信古酒擁有滋陰保暖的效用，在當地可是大受女士的歡迎，特別是那些容易感到體寒的女士。香港跟日本不一樣的是，香港就算是冬天也不會太冷，對個人來說古酒在滋陰保暖方面確實很有用，當喝下古酒後，酒會慢慢地在胃中擴散，然後滲透到全身上下，以及身體會慢慢感到微微發熱，而且是有科學根據的，酒精經過熟成後內部的水份因子會跟酒精結合，因此比較容易滲透入身體。此外，一般的清酒是人體必須將所含的醋醛分解然後再吸收，但由於古酒已經熟成，部份成份已經被分解，所以相對上較容易吸收，因此對人體的負擔也較少。即是說就算喝古酒喝醉，人體對古酒吸收的新陳代謝會比較迅速，所以會較快醒過來。雖然這個解釋沒有學術上一個明確的證據，但很多人親身體驗到酒醉後第二天醒來沒有頭痛或宿醉的現象，所以容易感到體寒的朋友們不妨試一試！

作者_Chris Wong（汪廷謙）簡介：

熱愛清酒的藝術家，喜研究清酒文化和歷史，亦是實踐體驗的一位唎酒師，希望打開「清酒新世界」。

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