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【ET講股通】孫運喜：ATM跌完？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

股市 18:54 2020/12/30

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港股是日表現亮麗，恒指全日大升578點，收報27147點。大市成交增至1,533億元。ATM記首功，騰訊 （00700） 升5.5%，阿里 （09988） 升6.4%，美團 （03690） 升5.3%

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指突破27000點心理關口、前浪頂阻力及保歷加通道頂部，走勢似向好。惟後市還看ATM表現，3股貢獻今日恒指升幅270點，可從兩方面分析。

美團走勢較佳  阿里騰訊未扭弱勢

消息面方面，其實偏向負面。有消息指螞蟻集團計劃將金融業務劃入控股公司，全面納入金融監管，此舉勢將令非支付業務的估值大跌。美團則被指排擠支付寶，涉及反壟斷被立案調查。若監管風暴持續，將不利ATM的動力。

技術面方面，美團突破下降軌及保歷加通道中軸，走勢偏好。相反，阿里、騰訊則未扭轉弱勢。阿里未重上雙底及保歷加通道中軸，且保歷加通道擴闊，反映波動性增。騰訊重上平底三角形底部，惟仍受制保歷加通道中軸。

事實上，是日升市或源於期指結算及基金年結前粉飾櫥窗，投資者宜審慎。

【「ET講股通」問股環節，包括︰交通銀行、京東健康、先健科技、南方反向7500、中國鐵塔、新地、國壽、中通服︰立即觀看

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

欄名 : ET講股通

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