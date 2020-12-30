【ET講股通】孫運喜：ATM跌完？ 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

港股是日表現亮麗，恒指全日大升578點，收報27147點。大市成交增至1,533億元。ATM記首功，騰訊 （00700） 升5.5%，阿里 （09988） 升6.4%，美團 （03690） 升5.3%

《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指突破27000點心理關口、前浪頂阻力及保歷加通道頂部，走勢似向好。惟後市還看ATM表現，3股貢獻今日恒指升幅270點，可從兩方面分析。

美團走勢較佳 阿里騰訊未扭弱勢

消息面方面，其實偏向負面。有消息指螞蟻集團計劃將金融業務劃入控股公司，全面納入金融監管，此舉勢將令非支付業務的估值大跌。美團則被指排擠支付寶，涉及反壟斷被立案調查。若監管風暴持續，將不利ATM的動力。

技術面方面，美團突破下降軌及保歷加通道中軸，走勢偏好。相反，阿里、騰訊則未扭轉弱勢。阿里未重上雙底及保歷加通道中軸，且保歷加通道擴闊，反映波動性增。騰訊重上平底三角形底部，惟仍受制保歷加通道中軸。

事實上，是日升市或源於期指結算及基金年結前粉飾櫥窗，投資者宜審慎。

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