【現樓價單】大埔白石角海日灣　首張價單折實呎價1.17萬起

位於大埔白石角、已屆現樓的海日灣，過去以招標形式賣樓，推售逾兩年，今日（12月30日）公布第1號價單，涉及137伙單位，折實價錢由723.2萬起，至最貴3,348.9萬元，折實呎價則約11,655元至20,970元。億京發展同時公布銷售安排，上述價單的137伙單位，將於周日（1月3日）起以抽籤形式出售，另於下周一（1月4日）起開始，招標發售46伙單位。

據首張價單顯示，單位實用面積由504平方呎起，至最大1,597平方呎，定價803.5萬元至3,721萬元，實用呎價則約12,950元至23,300元，以最高折扣率計算，折實價由723.2萬元起，至最貴3,348.9萬元，折實呎價則約11,655元至20,970元。由於單位面積較大，若以折實價計，首批137伙單位中，只得11伙折實價平過1,000萬元。

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