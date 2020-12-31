【南韓疫情】再增近千宗確診 2宗屬變種新冠病毒

英國出現變種新冠病毒，即使多國已對英國實施入境措施，仍無阻變種新冠病毒擴散。南韓政府周三宣佈新增2宗變種新冠病毒感染個案，其中南韓1名患者於居家隔離期間死亡，其3名家人最終亦確診受感染。南韓至今錄得5宗變種新冠病毒確診案例，患者均從英國入境。

南韓周四宣布，過去一日增加967宗確診，累計突破6萬宗。衛生部門周日將決定，是否將社交距離措施的限制級別升至第3級。

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南韓政府官員周三表示，南韓新增2宗變種新冠變異毒株病例。其中1名80多歲男性，於本月13日從英國入境後接受居家隔離，其後於本月26日上午因心跳驟停而送往急診室，最後死亡。該名病人死後進行新冠病毒檢測結果呈陽性，其3名家人亦確診感染，正抽取其病毒樣本進行基因序列分析。

另外，1名從英國途徑阿聯酋入境南韓的20多歲女性，於入境檢疫過程中確診，目前在醫院接受治療。

南韓本月28日首次在國內錄得變種新冠病毒輸入案例，至今錄得5宗感染個案，患者均從英國入境。

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責任編輯：郭麗明