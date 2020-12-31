  • 12°C
香港時間 : 20201231日 (四) 14:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【南韓疫情】再增近千宗確診 2宗屬變種新冠病毒

環球社會熱點 13:41 2020/12/31

分享：

英國出現變種新冠病毒，即使多國已對英國實施入境措施，仍無阻變種新冠病毒擴散。南韓政府周三宣佈新增2宗變種新冠病毒感染個案，其中南韓1名患者於居家隔離期間死亡，其3名家人最終亦確診受感染。南韓至今錄得5宗變種新冠病毒確診案例，患者均從英國入境。

南韓周四宣布，過去一日增加967宗確診，累計突破6萬宗。衛生部門周日將決定，是否將社交距離措施的限制級別升至第3級。

南韓錄首宗變種病毒個案 由英國傳入 【下一頁】

南韓政府官員周三表示，南韓新增2宗變種新冠變異毒株病例。其中1名80多歲男性，於本月13日從英國入境後接受居家隔離，其後於本月26日上午因心跳驟停而送往急診室，最後死亡。該名病人死後進行新冠病毒檢測結果呈陽性，其3名家人亦確診感染，正抽取其病毒樣本進行基因序列分析。

另外，1名從英國途徑阿聯酋入境南韓的20多歲女性，於入境檢疫過程中確診，目前在醫院接受治療。

南韓本月28日首次在國內錄得變種新冠病毒輸入案例，至今錄得5宗感染個案，患者均從英國入境。

英國出現變種病毒 英國疫情最新發展 【下一頁】

變種病毒傳播多地 全球最新情況 【下一頁】

責任編輯：郭麗明

相關文章

【南韓疫情】日增950宗確診創新高 較首波疫情嚴峻
2020/12/12
【南韓疫情】日增950宗確診創新高 較首波疫情嚴峻
【南韓疫情】新確診連日破千宗 或首次全國封城
2020/12/17
【南韓疫情】新確診連日破千宗 或首次全國封城
【南韓疫情】連續3日新增確診破千 首爾現恐慌性搶購
2020/12/18
【南韓疫情】連續3日新增確診破千 首爾現恐慌性搶購
【英國疫情】日本、南韓跟隊禁英國入境 憂變種病毒傳入（附各國措施）
2020/12/23
【英國疫情】日本、南韓跟隊禁英國入境 憂變種病毒傳入（附各國措施）
【變種病毒】南韓錄首宗變種個案 由英國傳入
2020/12/28
【變種病毒】南韓錄首宗變種個案 由英國傳入
傳染病 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 阿聯酋 南韓 英國

上一篇文章

【變種病毒】約翰遜：英國6成病例屬變種病毒（全球情況不斷更新）

下一篇文章

【新冠疫苗】杜特爾特護衛隊 被揭偷接種走私中國疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
【全球百大美女】TWICE周子瑜跌出頭3 第一名竟是她
特朗普擊敗死對頭奧巴馬 成美國最受景仰男性
特朗普擊敗死對頭奧巴馬 成美國最受景仰男性
新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（12月31日 時間14:00）
【新冠疫苗】美國有護士接種6日後 仍確診新冠肺炎
【新冠疫苗】美國有護士接種6日後 仍確診新冠肺炎
【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂
【美國大選】紐約郵報倒戈鬧特朗普：你輸了請停止瘋狂
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果
【美國大選】特朗普受背叛？彭斯竟拒推翻結果