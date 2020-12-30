【新年禮物】香港製造「蛋卷樂園」推出杏仁糊、燉蛋白口味　禮盒套裝低至79折

即將要迎接2021年，又要開始準備新年禮物。標榜香港製造的本地品牌「蛋卷樂園」推出期間限定的港式口味，包括杏仁糊沙沙及港式燉蛋白。

【麥當勞】麥當勞元旦限定全日早餐回歸 買指定早餐送個人護理產品

今年的新口味為新年限定，更有「Fingers Cross喜・福」套裝，內含經典原味、港式燉蛋白及杏仁糊沙沙口味的蛋卷。

三款蛋卷均用上高質食材，例如非常流行的日本流淚麵粉、 紐西蘭金桶牛油、日本上白糖、美國鮮蛋、台灣有機杏仁粉等。每條蛋卷均是人手製作、香港製造。



除此之外，蛋卷樂園更由即日起至1月17日，推出早鳥優惠。官方網站上，全部口味的禮罐裝蛋卷（20件）均進行優惠。優惠款式眾多，「Fingers Cross喜・福」套裝及其他「雜錦蛋卷系列」同有85折優惠，減至168元。

野莓朱古力、法國玫莓、72%特濃朱古力及小山園抹茶最划算，全部由原價188元，減至每盒148元，等同79折優惠。經典黃金蛋卷亦由158元減至138元 ，特別適合送禮。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【一田福袋】一田新春福袋祭 近70款福袋低至15折

【天氣轉冷】除夕降至7度保暖產品有商機 Giordano、bossini外套半價起

責任編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用