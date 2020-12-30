  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新年禮物】香港製造「蛋卷樂園」推出杏仁糊、燉蛋白口味　禮盒套裝低至79折

商業 17:41 2020/12/30

分享：

即將要迎接2021年，又要開始準備新年禮物。標榜香港製造的本地品牌「蛋卷樂園」推出期間限定的港式口味，包括杏仁糊沙沙及港式燉蛋白。

【麥當勞】麥當勞元旦限定全日早餐回歸　買指定早餐送個人護理產品

今年的新口味為新年限定，更有「Fingers Cross喜・福」套裝，內含經典原味、港式燉蛋白及杏仁糊沙沙口味的蛋卷。

三款蛋卷均用上高質食材，例如非常流行的日本流淚麵粉、 紐西蘭金桶牛油、日本上白糖、美國鮮蛋、台灣有機杏仁粉等。每條蛋卷均是人手製作、香港製造。
 
除此之外，蛋卷樂園更由即日起至1月17日，推出早鳥優惠。官方網站上，全部口味的禮罐裝蛋卷（20件）均進行優惠。優惠款式眾多，「Fingers Cross喜・福」套裝及其他「雜錦蛋卷系列」同有85折優惠，減至168元。

野莓朱古力、法國玫莓、72%特濃朱古力及小山園抹茶最划算，全部由原價188元，減至每盒148元，等同79折優惠。經典黃金蛋卷亦由158元減至138元 ，特別適合送禮。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折

【天氣轉冷】除夕降至7度保暖產品有商機　Giordano、bossini外套半價起

責任編輯：葉泳珊

【按此】提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關文章

【麥當勞】麥當勞元旦限定全日早餐回歸　買指定早餐送個人護理產品
今日
【麥當勞】麥當勞元旦限定全日早餐回歸　買指定早餐送個人護理產品
【除夕優惠】Klook推除夕新年優惠低至4折　酒店下午茶人均149元起
今日
【除夕優惠】Klook推除夕新年優惠低至4折　酒店下午茶人均149元起
【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折
今日
【一田福袋】一田新春福袋祭　近70款福袋低至15折
【BNO移民】威士忌迷注意　愛丁堡新「酒吧街」將於明年夏季開幕
2020/12/29
【BNO移民】威士忌迷注意　愛丁堡新「酒吧街」將於明年夏季開幕
網上購物 網購平台 著數優惠 朱古力 港式 美國 法國 台灣 香港

下一篇文章

【麥當勞】麥當勞元旦限定全日早餐回歸　買指定早餐送個人護理產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【人工錄加幅】9月工資及薪金總額統計數字　所有選定行業主類均錄升幅
【人工錄加幅】9月工資及薪金總額統計數字　所有選定行業主類均錄升幅
【防疫抗疫基金】會址資助計劃即日起接受申請　合資格持有人可獲10萬津貼
【防疫抗疫基金】會址資助計劃即日起接受申請　合資格持有人可獲10萬津貼
【壽司郎】壽司郎藍田店今日開幕　惟手機App暫停預約服務
【壽司郎】壽司郎藍田店今日開幕　惟手機App暫停預約服務
【年度回顧】戶戶送公布港人30大心水美食　天仁茗茶913茶王奪冠
【年度回顧】戶戶送公布港人30大心水美食　天仁茗茶913茶王奪冠
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理
【盲盒經濟】新華社批評「盲盒」畸型消費　盲盒源於日本　拆解如何「捉摸」顧客心理
【餐飲寒冬】未有疫苗限聚令難放寬　食肆看淡未來3個月
【餐飲寒冬】未有疫苗限聚令難放寬　食肆看淡未來3個月