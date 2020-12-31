【一起酒過的日子@iM網欄】香檳都有味精？ 2020年的5則香檳大新聞

2020年終於都過去了！與其說是動盪的一年，不如說是改變之年。 各行各業都要面對前所未見的變化， 有悲自然也有喜。天時、地利不如人和，香檳區也不列外，有的要創新求變，有的要穩守。

好吧，就用以下幾則新聞來總結一下2020年與香檳息息相關的大小變動。

▲ Richard Geoffroy的清酒「IWA 5」

清酒「IWA 5」的面世

清酒？說好的香檳新聞呢？其實IWA 5 的推出，確確實實是一個香檳的大事，原因創辦人是Dom Pérignon香檳的前首席釀酒師Richard Geoffroy。這位大師，在Dom Pérignon工作28年， 是其酒莊歷來效力最長的一位首席釀酒師， 期間作出不少改動，提升了該酒莊的品質，例如毅然把收成期推後，務求收割到最佳的葡萄。所以在2018年他宣布要離開時， 大家都有着不同的揣測，最後原來Geoffroy走到日本富山縣立山町創辦「白岩酒造」，釀製日本清酒。IWA 5的面世是一個時代的終結也是一個新的開始。

▲ 2020年轉戰網上直播的La Fête du Champagne

最大型香檳活動改為網上直播

喜歡飲香檳的你一定要認識La Fête du Champagne。這個由香檳權威Peter Liem 和Daniel Johnnes作為推手的大型香檳活動，2014年開始於每年的十月、十一月在美國紐約舉行， 是一個有美酒佳餚的香檳高峰會。我更正一下： 是一個有超級美酒佳餚的香檳高峰會，也是個一個難得與一眾香檳區最有名的釀酒師一起進行wine pairing晚餐和品酒的機會。除此以外，他們帶來的香檳有的更是有錢都買不到的酒窖珍藏。今年的La Fête du Champage，轉戰網上直播， 雖然反應不及往年，但請來了甚少露面的神級釀酒師Anselme Selosse 於網上分享造酒心得，對香檳鐵粉來說也可說是「有今生無來世」。

▲ 疫情期間收割

史上最早的收割

2020年是香檳區歷史性的一年，因為經歷了有史以來香檳區最早的收成期，原因是氣候變化，令葡萄早熟，更早達至適合釀酒的甜度和酸度的比例。由香檳廠及農莊香檳組成的香檳委員會（Comité Champagne）把8月17號定為今年收成期的開始，這收成期比10年前早了兩星期，比30年前更足足早了一個月之多！

▲ 香檳減產

香檳區全體減產！

疫情下，喜慶節目例如婚禮、體育盛事、 郵輪啟航等等需要開香檳的活動都一一被推遲或取消。眼見香檳銷情轉差，市場上有貨賣不出，香檳委員會決定2020年所有香檳葡萄園都一律比2019年減產22%，免得供過於求拉低香檳價格，有損香檳的「高貴」形象。

▲ 香檳配上生蠔時有鮮味協同作用

香檳也有味精？

香檳和生蠔一直以來被認為是餐桌上的絕配，原來背後是有科學根據的。十一月的時候， 丹麥哥本哈根大學有一項研究發現，生蠔和香檳都有天然味精。釀製香檳的期間，死酵母和酒通過谷氨酸為香檳帶來第五種味道 – 就是日本料理常說的Umami旨味，也譯作鮮味（谷氨酸就是做味精的鮮味物質之一）。雖然香檳本身的含量並不多，但與生蠔一起食用時和生蠔的鮮味物質核苷酸會產生「鮮味協同作用」，令這配對特別令人垂涎。

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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