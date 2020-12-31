【C家教路@iM網欄】市場年尾不收爐 美股再創歷史新高

雖然節日氣氛濃厚，市場似乎今年沒有收爐的概念，美股最近表現仍然非常強勢，納指聖誕假後再創歷史新高，突破12900點，成交額依然維持正常水平。美國總統特朗普同時亦簽署了兩院通過的最新紓困方案，利好市場風險胃納。截至筆者撰稿時，眾議院也順應了特朗普的要求，通過了把每人發放的現金由600美元提升至2,000美元的紓困方案，市場將等待參議院的表決。



港股方面卻沒有美股那麼順風順水，中國監管機構最近頻頻出擊，除了電商外，本月熱門新股盲盒龍頭泡泡瑪特 （09992） 亦遭監管部門規範，股價隨即回調逾一成。同時，反壟斷法令今年剛進入恒指的阿里巴巴（09988） 慘不忍睹，集團上周平安夜被國家市場監管總局立案調查後，內地四個金融管理部門周末再約談螞蟻集團，人民銀行副行長更要求集團盡快進行整改。不利消息持續出現，令阿里巴巴股價近日六連跌，從歷史高位回調接近三成。這間逾 40,000 億元市值的企業連同其他科網巨頭一起拖累恒指表現，引發資金持續流向至其他板塊如醫療保健、必需消費品等。

