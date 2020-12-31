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【C家教路@iM網欄】市場年尾不收爐 美股再創歷史新高

名人薈萃 07:30 2020/12/31

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雖然節日氣氛濃厚，市場似乎今年沒有收爐的概念，美股最近表現仍然非常強勢，納指聖誕假後再創歷史新高，突破12900點，成交額依然維持正常水平。美國總統特朗普同時亦簽署了兩院通過的最新紓困方案，利好市場風險胃納。截至筆者撰稿時，眾議院也順應了特朗普的要求，通過了把每人發放的現金由600美元提升至2,000美元的紓困方案，市場將等待參議院的表決。


港股方面卻沒有美股那麼順風順水，中國監管機構最近頻頻出擊，除了電商外，本月熱門新股盲盒龍頭泡泡瑪特（09992）亦遭監管部門規範，股價隨即回調逾一成。同時，反壟斷法令今年剛進入恒指的阿里巴巴（09988） 慘不忍睹，集團上周平安夜被國家市場監管總局立案調查後，內地四個金融管理部門周末再約談螞蟻集團，人民銀行副行長更要求集團盡快進行整改。不利消息持續出現，令阿里巴巴股價近日六連跌，從歷史高位回調接近三成。這間逾40,000億元市值的企業連同其他科網巨頭一起拖累恒指表現，引發資金持續流向至其他板塊如醫療保健、必需消費品等。
 

新冠疫情利好網絡券商，SPAC新股、虛擬貨幣都成了散戶熱愛的資產，或多或小支持著市場氣氛高漲的二、三綫美股，但不知道可持續多久。反觀A股，上海銀行同業拆息下降或有利資金流動性放鬆，筆者將繼續看好明年A股的表現，並部署了少量國內券商相關的衍生工具。整體而言，當市場氣氛非常熱鬧時，筆者反而會提醒自己要謹慎地看好，尤其本年度將於日內結束，市場資金面上的變化可以很大，對於基金來說，打法理應保守。
 

作者為鵬格斯資產管理首席投資總監、證監會持牌人士、C基金—中國股票基金經理。C基金現時持有阿里巴巴的長/短倉。以上純為個人意見，不構成投資建議。https://www.facebook.com/pickerscapital/

 

作者_李浩德簡介：

有超過20年投資管理經驗，信奉價值投資，亦著重企業增長。現任C基金基金經理，鵬格斯資產管理首席投資總監，之前為惠理基金經理。每周一篇港股心得，對於行業、股市及經濟作出個人分析與觀點分享。

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撰文 : 李浩德

欄名 : C家教路

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