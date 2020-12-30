【李小加退任】港交所創新高　李小加：繼續為香港、國家、市場做點貢獻

▲ 港交所行政總裁李小加12月31日正式離任

港交所 （00388） 行政總裁李小加明日離任，港交所今日股價創新高，報425.2元，年內累升68%。李小加發表任內最後一篇網誌，稱「心中充滿了感激與感恩之情」。已預告離開港交所但不會退休，李小加稱，「還是會留在香港，希望能夠利用我在香港交易所學到的『水利知識』，繼續為香港、為國家、為市場做點貢獻。」

李小加指出，港交所和香港金融市場在逆勢中仍然展現強大韌性，顯示香港作為國際金融中心的競爭力和在國際舞台的重要性。他形容，新冠疫苗的到讓人見到曙光，希望很快就會走出陰霾。

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明年踏入60歲，李小加再回顧過去職場生涯，形容：「沒有中國的改革開放，就不會有中國經濟的騰飛，也不可能有我們這一代人今天的一切。」他認為，香港是東西交匯的國際大都市，讓他「既可以擁有國際視野，也可以保留我的中國心」。

他再指，香港將繼續作為連接內地金融市場與國際金融市場的翻譯器和轉換器。

今天仍然是香港的美好時代，因為無論中美關係如何演變，中國早已離不開世界，世界也離不開中國，在資本市場尤其如此。

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編輯：麥德銘