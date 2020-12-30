  • 15°C
香港時間 : 20201230日 (三) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李小加退任】港交所創新高　李小加：繼續為香港、國家、市場做點貢獻

Hot Talk 17:10 2020/12/30

分享：

港交所行政總裁李小加12月31日正式離任

港交所 （00388） 行政總裁李小加明日離任，港交所今日股價創新高，報425.2元，年內累升68%。李小加發表任內最後一篇網誌，稱「心中充滿了感激與感恩之情」。已預告離開港交所但不會退休，李小加稱，「還是會留在香港，希望能夠利用我在香港交易所學到的『水利知識』，繼續為香港、為國家、為市場做點貢獻。」

李小加指出，港交所和香港金融市場在逆勢中仍然展現強大韌性，顯示香港作為國際金融中心的競爭力和在國際舞台的重要性。他形容，新冠疫苗的到讓人見到曙光，希望很快就會走出陰霾。

港交所據報遴選新CEO未達共識 史美倫：肯定會想念李小加，可見【下一頁】

明年踏入60歲，李小加再回顧過去職場生涯，形容：「沒有中國的改革開放，就不會有中國經濟的騰飛，也不可能有我們這一代人今天的一切。」他認為，香港是東西交匯的國際大都市，讓他「既可以擁有國際視野，也可以保留我的中國心」。

他再指，香港將繼續作為連接內地金融市場與國際金融市場的翻譯器和轉換器。

今天仍然是香港的美好時代，因為無論中美關係如何演變，中國早已離不開世界，世界也離不開中國，在資本市場尤其如此。

相關文章：

【李小加專訪】李小加：金融不姓美、不姓中、只姓資 「香港金融永遠不會差」

【李小加專訪】李小加：全世界包容少了　港人一定要動「要麼自己動，要麼別人動」

【名人豪宅】李小加以香港為家　住4000呎「哥哥」逾億舊居

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

編輯：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 李小加 香港交易及結算所有限公司

上一篇文章

【美國領事館】恒隆未如期收購美領館壽臣山地皮　涉中美外交、研究延長限期（第三版）

下一篇文章

【新股IPO】清科創業1945首掛升5%　一手帳面賺240元、温嶺工量刃具潛水
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港再升3%拼多多急升16% 恒指夜期收市升28點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】阿里巴巴ADR較港再升3%拼多多急升16% 恒指夜期收市升28點（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945、温嶺工量刃具1379暗盤收市 清科創業約2.7萬股東每手賺1700至2100元
【新股IPO】清科創業1945、温嶺工量刃具1379暗盤收市 清科創業約2.7萬股東每手賺1700至2100元
【新股IPO】清科創業1945追揸沽攻略　投資界：升幅約5成
【新股IPO】清科創業1945追揸沽攻略　投資界：升幅約5成
【五菱汽車股價】五菱汽車10分鐘由升4成轉跌、全日街貨換手9成　炒「國產神車」有無錯？
【五菱汽車股價】五菱汽車10分鐘由升4成轉跌、全日街貨換手9成　炒「國產神車」有無錯？
【美股期貨】道指期貨升近100點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升近100點　納指期貨升近0.4%（不斷更新）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）
【新股IPO】清科創業1945共28萬人認購　超購1393倍一手中籤率2%（附分配結果）