【歐元滙價】美滙指數跌穿90助歐元升勢 花旗恒生看好歐元最牛料闖1.3

▲ 磋商約6年的內地及歐洲貿易協定，外電指憧憬中歐貿易最快今晚公布，好友偷步掃歐元。

憧憬中歐貿易協議最快今天（12月30日）拍板，外電指或於本港時間今晚約8時有好消息公布，好友已偷步掃歐元，刺激歐元急升，直逼1.23的兩年半高位；但兩大行皆料歐元未見頂，花旗預計明年底滙價再挑戰1.24；恒生 （00011） 更樂觀，料上衝1.3的重要心理大關。歐元兌美元現滙約1.227，要是一年後突破1.3新關，即約有近6%的潛在漲幅。

醞釀約6年的內地及歐洲貿易協定，分析料有驚無險，皆因早前一度傳出美國力阻中歐結盟，市場擔心難產收場；如今有望在大除夕前壓軸報喜。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管黃栢寧對歐元的最新預測是，明年的高低位介乎1.18至1.24，年底目標為1.24。

恒生銀行首席市場策略員溫灼培更推許歐元為2021年的亮點貨幣，最具升值潛力，現水位已具值博。畢竟特朗普猛打中國牌，勢要去中國化，且不斷拉攏盟友孤立中國。先前更一度傳出拜登新政上場後，亦要力阻中歐結盟。但如今市傳中歐兩大國終達成協議，堪稱雙贏局面，由於內地面對美國打壓，有逼切性急覓其它海外市場，致力促進中資企業走出去；同樣，飽受疫情重創的歐洲，也致力向外謀拓展，冀谷經濟及出口。

溫灼培預計，短期內歐元可衝破1.28，明年底更反覆上試1.3。

華僑永亨：未來兩周阻力位1.2556

正因歐元佔美滙指數最大比重，歐元升變相累美元持續弱勢，今天美滙指數跌穿90關，正考驗89.6低位。

至於短期操作方面，華僑永亨經濟師李若凡表示，歐洲啟動疫苗接種，以及歐盟即將推出高達7,500億歐元的復甦基金大計，有助區內經濟復興，預計歐元可進一步上試1.25。展望短綫走向，料未來兩周兌美元的支持位為1.19，阻力區在1.2556；兌港元的上落區間為9.2267至9.7353。

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

相關新聞：【港元定期存款】3中小行年尾照減存息 工銀3個月港元定存息5.2厘續稱王

【美元定期存款】中資行3個月美元定存0.95厘息 壓軸快閃優惠成高息王

記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪