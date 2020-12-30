【美售壽臣山地】恒隆未能如期收購美領事館壽臣山地皮 田土廳：物業不是普通房產 涉及中美外交事務

恒隆地產（00101）今年9月以25.66億元「筍價」投得壽山村道37號物業，成當時市場熱話，上述交易原於今天（30日）中午前完成，惟集團於今天發出通告指未能如期收購美國領事館壽山村道物業，因涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，因此並非恒隆地產及投標人所能控制。

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恆隆於公告中表示，公司及投標人於上周一（21日）收到土地註冊處於上周一（21日）接獲土地註冊處的函件，指美國駐港總領事館不是一般商業主體，而該物業不是普通房產；而該物業的出售涉及中國及美國兩國間的外交事務，不是一般商業行爲。

▲ 恒隆集團（00010）及恒隆地產（00101）主席陳啟宗



中央已告知香港特區政府，倘若美國駐港總領事館有意租賃、購置、出售或以其他任何方式獲得或處置任何位於香港特區的房地產，美國政府應提前六十天經外交部駐港特派員公署向中國政府提出申請，並提供詳細資訊，在取得中國政府書面答覆同意後方可辦理有關手續。而土地註冊處並未收到任何文件，證明美國政府就出售該物業已遵從該等外交義務；及由於相關交易及完成涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，因此未能按協議備忘錄中原定於30日中午或之前完成交易。

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恒隆地產稱，同意該交易及完成涉及中國與美國兩個主權國家之間的外交事務，故並非恒隆地產及投標人所能控制，現正評估及向法律顧問了解有關該交易及上述事項可作出的適當行動，包括研究延長完成時間的可能性。



美國駐港領事館發言人回覆本港媒體查詢時表示，買賣雙方需要更多時間完成有關交易的行政程序，不評論現正進行的合同交易具體條款。

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記者：陳詠妍