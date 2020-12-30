  • 14°C
香港時間 : 20201230日 (三) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【5G手機】Vivo發布X60系列手機　配備蔡司鏡頭售4,211元起

科技 17:30 2020/12/30

分享：

Vivo近日推出新一代5G旗艦vivo X60系列手機，產品首度搭載三星（Samsung）Exynos 1080晶片，採用蔡司光學鏡頭，支援5G網絡。

內地手機品牌Vivo近日舉行新品發布會，正式推出新一代5G旗艦vivo X60系列手機。產品首度搭載三星（Samsung）Exynos 1080晶片，採用蔡司光學鏡頭，支援5G網絡，其售價最低為3,498人民幣（約4,211港元）。

據悉，是次發布會官方僅公布X60、X60 Pro兩款手機，而X60 Pro+則留待明年1月才發布。X60及X60 Pro均採用三星Exynos 1080晶片，可支援5G網絡，採用6.56吋AMOLED面板，屏幕刷新率達120Hz。而高階版的X60 Pro+手機，或會採用高通的Snapdragon 888晶片。

＜＜【5G手機】Sony 下代旗艦機　Xperia 1 III規格、售價曝光

＜＜【5G手機】小米11下周一登場　成首款搭載驍龍888手機

除此之外，X60 Pro的後置主攝鏡頭為48MP像素，具有13MP超廣角微距鏡頭、13MP人像以及和8MP潛望式鏡頭。而X60使用三鏡頭組合，主攝鏡頭為48MP。另外，兩款手機均以第2代微雲台功能、蔡司光學鏡頭作為賣點。

Vivo X60將提供8GB RAM+128GB、8GB RAM+256GB、12GB RAM+256GB三款儲存容量，售價分別為3,498人民幣（約4,211港元）、3,798元人民幣（約4,572港元）和 3,998元人民幣（約4,813港元）。而X60 Pro僅提供12GB RAM+256GB一款選擇，產品價格為4,498人民幣（約5,415港元）。目前暫在中國內地開放預售，預計1月8日正式開賣。

責任編輯：李寶如

相關文章

【5G手機】Sony 下代旗艦機　Xperia 1 III規格、售價曝光
2020/12/29
【5G手機】Sony 下代旗艦機　Xperia 1 III規格、售價曝光
【晶片大戰】聯發科首次擊敗高通　成全球智能手機最大晶片商
2020/12/28
【晶片大戰】聯發科首次擊敗高通　成全球智能手機最大晶片商
【三星動向】三星手機出貨量創9年新低　韓媒揭將大改2021年新機策略
2020/12/28
【三星動向】三星手機出貨量創9年新低　韓媒揭將大改2021年新機策略
【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額
2020/12/22
【5G手機】iPhone 12成10月份全球最暢銷5G手機　佔據16%市場份額
流動裝置 5G 港元 編輯 中國 Vivo Samsung 品牌 產品 鏡頭

上一篇文章

【2021展望】專家：中美科技戰難收科　拜登沒太多選擇　料持續發起科技挑戰

下一篇文章

AirPods Pro零件諜照曝光　揭示第二代或將提供兩種尺寸
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照
【智方便】明早起可下載、支援20多項政府服務　包括兩電一煤、申領駕駛執照
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】政府正式開放「智方便」下載　3分鐘即完成登記程序（附下載教學）
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【智方便】市民可下載智方便　3分鐘搞定需做臉容辨識
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【終止服務】WhatsApp將在1月1日停止支援較舊電話設備　iPhone 4、三星Galaxy SII上榜
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
【資料外洩】北京健康寶洩過千藝人個人資料　身份證號碼以1元人民幣發售
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色
【小米新機】小米11正式登場、採三主鏡頭設計　增煙紫、卡其色