【5G手機 】Vivo發布X60系列手機　配備蔡司鏡頭售4,211元起

▲ Vivo近日推出新一代5G旗艦vivo X60系列手機，產品首度搭載三星（Samsung）Exynos 1080晶片，採用蔡司光學鏡頭，支援5G網絡。

內地手機品牌Vivo近日舉行新品發布會，正式推出新一代5G旗艦vivo X60系列手機。產品首度搭載三星（Samsung）Exynos 1080晶片，採用蔡司光學鏡頭，支援5G網絡，其售價最低為3,498人民幣（約4,211港元）。

據悉，是次發布會官方僅公布X60、X60 Pro兩款手機，而X60 Pro+則留待明年1月才發布。X60及X60 Pro均採用三星Exynos 1080晶片，可支援5G網絡，採用6.56吋AMOLED面板，屏幕刷新率達120Hz。而高階版的X60 Pro+手機，或會採用高通的Snapdragon 888晶片。

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除此之外，X60 Pro的後置主攝鏡頭為48MP像素，具有13MP超廣角微距鏡頭、13MP人像以及和8MP潛望式鏡頭。而X60使用三鏡頭組合，主攝鏡頭為48MP。另外，兩款手機均以第2代微雲台功能、蔡司光學鏡頭作為賣點。

Vivo X60將提供8GB RAM+128GB、8GB RAM+256GB、12GB RAM+256GB三款儲存容量，售價分別為3,498人民幣（約4,211港元）、3,798元人民幣（約4,572港元）和 3,998元人民幣（約4,813港元）。而X60 Pro僅提供12GB RAM+256GB一款選擇，產品價格為4,498人民幣（約5,415港元）。目前暫在中國內地開放預售，預計1月8日正式開賣。

責任編輯：李寶如