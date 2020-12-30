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哈里梅根兒子「初試啼聲」 英國王室竟帶美國口音

環球社會熱點 17:25 2020/12/30

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英國哈里王子與妻子梅根今年初宣布淡出英國王室，並移居美國。哈里王子及梅根已與多家公司包括Spotify達成合作，將親自主持廣播節目 「Holiday special」。哈里及梅根更賣關子表示，在節目當中會邀請「神秘演講嘉賓」，外界猜測為二人一歲多的兒子阿奇（Archie） 。事實上，哈里與梅根於周二發行的第一集廣播節目中，已洩露了一點風聲。

哈里梅根據報延長淡出過渡期 為拎王室贊助 【下一頁】

哈里與梅根的19個月兒子阿奇於周二的廣播節目結尾時已出人意料地客串演出。阿奇透過現代輕鬆的方式進行他首次廣播，以帶有少許美國口音的聲音，先跟隨父親哈里說「Happy」，再複製母親梅根所說的「New」，最後以突如其來的「Boom」作結，向觀眾說新年快樂。他們更透露，將於下集廣播節目中，特地為神秘嘉賓預留位置暢談。

哈里王子與梅根今年初放棄殿下（Royal Highness）的王室頭銜，僅保留薩塞克斯公爵及公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex）的封號。他們脫離英國皇室後，先後移居加拿大及美國加州，並成立音樂製作公司Archewell Audio，與Spotify及Netflix簽約，擔任廣播節目主持及拍攝以他們為題材的紀錄片。

責任編輯：郭麗明

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