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【移民急讓】業主要錢不要貨　三房減至「六字頭」賣

股樓投資 16:27 2020/12/30

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最近一年，屢有業主為趕移民，急讓放盤，有時叫價較低。舉例說，上水御皇庭近期錄得一宗「移民急讓」成交，三房單位更減至「六字頭」。值得留意的是。雖然個別上車客或能因此「執平貨」，惟此類放盤實際不多，故難令樓價大跌。

利嘉閣黃靜顏說，上水御皇庭2座中層F室，實用面積551平方呎，三房間隔，業主原叫價720萬元，因趕安排移民離港，故減價60萬元，即約8.3%，終以660萬元賣出單位，實用呎價約11,978元。據了解，原業主於2009年10月，以約268萬元購入單位，持貨約11年，現帳面賺約392萬元，物業期內升值約1.5倍。

資料顯示，御皇庭位於粉嶺清曉路18號，遠離東鐵站，但屋苑對出有巴士及小巴。屋苑於2006年8月開始入伙，建有3座住宅大廈，提供922伙，實用面積由370平方呎起，至最大1,008平方呎。此外，屋苑屬純住宅發展，不設商場，故日常購物須往鄰近屋邨商場。

延伸閱讀【室內設計】25萬元裝修350呎公屋 強調空間感營造實用日系居所【下一頁

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撰文 : 黄卓賢

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