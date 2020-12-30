【PS5】明年總出貨量有望達1,800萬部　台積電加強7nm晶片供應

▲ 最近有消息指，PS5的晶片供應商AMD獲台積電額外支援以提供產能，明年PS5總出貨量有望達到1,680至1,800萬部。

早前有消息指，索尼（Sony）推出的新世代遊戲主機Playstation 5出現供不應求的情況，由於受到疫情影響，其7nm晶片供應不足。不過明年情況或有望緩解，最近有消息指，PS5的晶片供應商AMD獲台積電額外支援以提供產能，明年PS5總出貨量有望達到1,680至1,800萬部。

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據台灣傳媒引述業內消息指，PS5主機晶片良率不穩定，但自今年6月起，PS5採用晶片供應商AMD的Zen 2 CPU搭配RDNA 2 GPU製成客製化晶片，而客製化的主晶片亦陸續出貨予系統業界，估計到第四季每月晶片量產能可達100萬顆左右。而最近AMD亦已確認，取得晶片代工商台積電的7nm晶片追加產能，估計明年PS5主晶片封測量有望達140至150萬顆。

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早前有供應鏈人士透露，Sony計劃在年底增加庫存，對所需處理器的需求也在增加，故提供晶片代工服務的台積電和封測服務的日月光也準備提供產能支持。雖然AMD獲得了台積電更多的7nm工藝產能的支持，用於代工PS5所需的處理器，但其實際出貨量將取決於ABF電路板的供應情況。

責任編輯：施雯雯