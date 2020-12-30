杜汶澤放賣康樂園後改租屋 以4.6萬元租住上水天巒

藝人杜汶澤於今年9月放售大埔康樂園，有傳帳面賺548萬元。最近有市場消息指，杜氏夫婦以4.6萬元租金租住上水天巒日內瓦大道一幢雙號屋。

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該單位實用面積1,846平方呎，連約1,484平方呎大花園，並有3房間隔，業主原叫價5萬元放租，近日以約4.6萬元租出，呎租約24.9元，新租客有指是藝人杜汶澤。

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杜氏夫婦即將入住的上水天巒屬於名人屋苑，導演張堅庭、黎耀祥、行政會議成員羅范椒芬等都曾經入住或持有該屋苑。

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責任編輯：翁嘉陽