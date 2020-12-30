【電動車】Tesla年終前送禮　Elon Musk：今年最後3天交付車輛享3個月免費完全自動駕駛

▲ Tesla年終前送禮 Elon Musk：今年最後3天交付車輛享3個月免費完全自動駕駛

Tesla（美：TSLA）在2020年完結前送大禮。Tesla行政總裁Elon Musk在Twitter發文表示，所有在今年最後3天前交付的Tesla汽車，均可享有3個月免費完全自動駕駛（Full Self-Diving）服務。Elon Musk補充，所有車輛的交付及文件須在12月31日前完成。

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早前Tesla已宣布，計劃將在2021年初以付費訂閱的方式推出FSD技術，目前有意一次性購買該套裝的消費者需要支付1萬美元。今年10月Tesla向部分車主推送了測試版FSD。

目前所有特斯拉車輛配備Autopilot，這是FSD的前身，可以進行自動剎車、加速和轉向，而FSD則增加了其他一些高級功能，例如自動泊車、變更車道、識別停車標識和紅綠燈等。

但值得留意是，不論Autopilot還是FSD，都無法讓Tesla汽車具備完整的自動駕駛功能。美國安全監管機構美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）曾表示，目前沒有任何在售車輛可以實現自動駕駛。

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編輯：袁諾曦